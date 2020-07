Valtteri Bottas gagne le 1er Grand Prix de la saison à huis clos en Autriche

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté le Grand Prix d'ouverture de la saison de formule 1 à huis clos, dimanche en Autriche, après plus de trois mois de retard en raison du coronavirus.

Détenteur de la 1re position sur la grille de départ, Bottas, au volant de sa Mercedes, a devancé Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris (McLaren).

Parti de la 2e place sur la grille à la suite d'une pénalité de trois cases imposée à Lewis Hamilton, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a été contraint d'abandonner au 13e tour en raison d'ennuis mécaniques.

En plus de sa pénalité avant le départ de la course, Hamilton a écopé d'une autre pénalité, celle-là de 5 s, pour avoir provoqué un contact avec Alexander Albon avec moins de 10 tours à faire à la course. Il a terminé en 4e place.

Les pilotes canadiens Lance Stroll (à gauche) et Nicholas Latifi ont posé un genou au sol avant la course pour dénoncer le racisme. Photo : Getty Images / Mark Thompson

À sa première course en F1, le Torontois Nicholas Latifi a réussi à compléter les 71 tours de piste et a terminé au 11e rang.

Le Québécois Lance Stroll, qui a amorcé l'épreuve de la 9e position, a subi le même sort que Verstappen au 22e tour au volant de sa Racing Point.

En tout, 9 des 20 pilotes ont été incapables de terminer la course.

La deuxième épreuve du calendrier de la formule 1, lancé avec environ quatre mois de retard à cause de la pandémie de coronavirus, se tiendra le week-end prochain, de nouveau sur le circuit autrichien de Spielberg.