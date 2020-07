Valtteri Bottas gagne le 1er Grand Prix de la saison en Autriche

Détenteur de la pole position, Bottas, au volant de sa Mercedes-Benz, a devancé Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) au terme d'une course à rebondissements, qui a nécessité trois sorties de la voiture de sécurité.

Cela aurait été agréable de le partager avec des spectateurs , a réagi Bottas.

Il y avait clairement un peu de pression pendant toute la course, a-t-il reconnu. J'ai pas mal dû économiser la voiture. À un moment, j'étais quand même un peu inquiet.

Les deux pilotes Mercedes-Benz ont en effet souffert de problèmes de boîte de vitesses en raison de la défaillance de capteurs, ce qui les a obligés à éviter les vibreurs du circuit, mais ils ont pu rallier l'arrivée.

Parti de la 2e place sur la grille à la suite d'une pénalité de trois cases imposée à Lewis Hamilton, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a été contraint d'abandonner au 13e tour en raison d'une défaillance électronique.

En plus de sa pénalité avant le départ de la course, Hamilton a écopé d'une autre pénalité, celle-là de cinq secondes après avoir été jugé coupable d'un contact avec Alexander Albon (Red Bull) avec moins de 10 tours à faire à la course. Il a terminé en 4e place.

Les pilotes canadiens Lance Stroll (à gauche) et Nicholas Latifi ont posé un genou au sol avant la course pour dénoncer le racisme. Photo : Getty Images / Mark Thompson

À sa première course en F1, le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a réussi à compléter les 71 tours de piste, c'était son objectif, et il a terminé au 11e rang, tout près des points. Son coéquipier George Russell a dû abandonner.

Le Québécois Lance Stroll (Racing Point), qui a amorcé l'épreuve de la 9e position, a dû abandonner au 22e tour. Il a senti une baisse de sa puissance moteur, et était incapable d'attaquer.

Son équipe a préféré le faire rentrer au garage pour abandonner, par précaution, pour éviter une casse moteur en raison d'une défaillance d'un capteur.

J'ai connu un bon départ, a réagi Stroll, mais j'ai commencé à perdre la puissance très tôt dans la course. On a essayé de modifier la cartographie moteur, mais ça n'a pas fonctionné. Il faut analyser ce qui s'est passé et trouver le problème avant la prochaine course. Au début, le rythme était bon, et on aurait pu marquer des points.

Son coéquipier Sergio Pérez a fini au 6e rang.

En tout, 9 des 20 pilotes ont été incapables de terminer la course.

La deuxième épreuve du calendrier aura lieu le week-end prochain, de nouveau sur le circuit autrichien de Spielberg.

D'ici là, on saura si la bulle sanitaire sur le circuit a bien fonctionné. Si des tests de dépistage de la COVID-19 faits ce week-end s'avéraient positifs, la F1 aura des décisions à prendre.

Résultats du Grand Prix d'Autriche:

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) les 306,452 km en 1 h 30:55,739

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 2,700

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) à 5,491

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 5,689 ..

5. Carlos Sainz fils (ESP/McLaren-Renault) à 8,903

6. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes-Benz) à 15,092 ..

7. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) à 16,682

8. Esteban Ocon (FRA/Renault) à 17,456

9. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) à 21,146

10. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 24,545

11. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 31,650

12. Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) Abandon

13. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) Abandon

.. pénalisés de 5 sec, Hamilton pour avoir accroché Albon, Pérez pour excès de vitesse dans la ligne des puits

Meilleur tour en course: Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:07,475 au 71e tour, à la moyenne de 230,378 km/h

Abandons: