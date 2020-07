Le Canadien Alphonso Davies champion de la Coupe d'Allemagne avec le Bayern

Déjà champions de la ligue allemande, le Bayern de Munich et son Canadien Alphonso Davies ont remporté la finale de la Coupe d'Allemagne 4-2 contre le Bayer Leverkusen, samedi, à Berlin.

Les Bavarois ont ainsi scellé leur doublé coupe-championnat, de quoi se tourner désormais vers la Ligue des champions en août en rêvant de rééditer le retentissant triplé de 2013.

Il s'agit pour Davies d'un 4e titre majeur en à peine 18 mois en Europe. Son Bayern était champion en titre de la ligue allemande et du DFB-Pokal, nom officiel de la Coupe d'Allemagne.

David Alaba, Serge Gnabry et Robert Lewandowski, ce dernier deux fois, ont touché la cible pour le Bayern, qui soulève la 20e coupe de son histoire, après le 30e titre de champion de la Bundesliga conquis à la mi-juin.

Sven Bender et le grand espoir Kai Havertz ont répliqué pour Leverkusen, qui avait pourtant battu le Bayern 2-1 à Munich à la fin de novembre 2019. Mais c'est une éternité au soccer.

Depuis, il y a eu le limogeage de Niko Kovac, son remplacement par Hansi Flick et la résurrection du grand Bayern.

Les coéquipiers de Manuel Neuer n'ont plus perdu depuis le 7 décembre et ont remporté 25 de leurs 26 derniers matchs officiels (une défaite en amical en janvier). L'interruption de deux mois du soccer en Allemagne pour cause de crise sanitaire liée à la COVID-19 n'a en rien enrayé la mécanique.

Désormais, les Munichois peuvent avoir la tête à la Ligue des champions, reportée en août à cause de la pandémie. Une première étape les attend au début août avec le match retour des huitièmes de finale contre Chelsea. Les Bavarois ont survolé le match aller 3-0 en terre londonienne au début mars.

Vu sa dynamique du moment, Munich fait figure de favori pour remporter la compétition-reine du soccer européen. Avec toutefois une grosse interrogation : comment l'équipe va-t-elle gérer les cinq semaines sans rencontre officielle jusqu'au match retour contre Chelsea, pendant que l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie seront encore dans le rythme avec des championnats qui se terminent dans les prochaines semaines?