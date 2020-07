Doublé Mercedes-Benz en qualification en Autriche, Stroll 9e

Lance Stroll a fait en qualification ses deux dernières sorties hors séquence, et a évité la circulation sur le petit circuit autrichien de Spielberg.

Le Québécois a pu participer à la dernière partie de la séance (Q3), ce qui ne lui était jamais arrivé ailleurs qu'à Monza, en Italie.

Il se classe 9e et partira donc de l'intérieur de la cinquième ligne de la grille de départ.

C'est une bonne performance d'ensemble pour nous, a expliqué Stroll. J'aurais changé des petites choses sur la voiture pour aller en chercher plus, mais on est bien placés pour la course. On commence bien la saison. Les temps sont très serrés, c'est bon pour le spectacle, ça va être une saison excitante.

Son coéquipier Sergio Pérez partira de la 6e place.

Les performances de la voiture sont constantes depuis sa sortie de la boîte (out of the box), a réagi Pérez. Et notre rythme en course est bon. Nous devrions être compétitifs.

Mercedes-Benz a monopolisé la première ligne pour la 65e fois de son histoire en F1. Avec Valtteri Bottas en tête et Lewis Hamilton à ses côtés.

Le Britannique est à la recherche d'un septième titre mondial, qui lui permettrait d'égaler la marque de Michael Schumacher. Il est à 8 victoires du record de 91 de l'Allemand.

Le Torontois Nicholas Latifi a pu participer à la séance de qualification, malgré son accident plus tôt samedi lors de la dernière séance d'essais libres. Il partira de la 20e et dernière place sur la grille.

Après ce qui s'est passé ce matin, je suis content d'être passé à travers ma première séance de qualification, a réagi Latifi. J'ai fait une erreur stupide durant les essais libres, et je n'ai pas pu me préparer correctement pour la qualif. Je suis relativement content de mon rythme, et on peut aller en chercher plus, je le sais. Je me souhaite d'aller au bout de la course.

