Les Indians de Cleveland se disent aussi prêts à changer de nom

Associated Press

Associated Press

Nous nous engageons à avoir un impact positif dans notre communauté et nous assumons notre responsabilité à faire progresser la justice sociale et l'égalité, a indiqué l'équipe par voie de communiqué, vendredi soir. Notre organisation reconnaît pleinement que le nom de notre équipe est l'un des moyens les plus visibles de rejoindre la communauté.

Cette décision reflète celle des Redskins de Washington, de la NFL, qui ont affirmé vendredi qu'ils entreprenaient une révision approfondie de leur nom, jugé offensant par les groupes autochtones depuis des décennies.

Il y a précédemment eu des efforts pour amener les Indians à se renommer, mais après la mort de George Floyd et d'autres exemples de brutalité policière envers les Noirs aux États-Unis, il y a eu un mouvement majeur à l'échelle nationale pour éradiquer les inégalités raciales.

En 2018, les Indians ont enlevé le logo du Chef Wahoo de leur chandail et leur casquette. La mascotte souriante au visage rouge était toutefois toujours présente sur les objets à acheter au Progressive Field et dans les boutiques du nord-est de l'Ohio.

Nous avons eu des discussions organisationnelles à propos de ces questions, ont ajouté les Indians. Les récents troubles sociaux dans notre communauté et dans notre pays n'ont fait que souligner la nécessité pour nous de continuer à nous améliorer en tant qu'organisation sur les questions de justice sociale. Dans cet esprit, nous nous engageons à impliquer notre communauté et les parties prenantes appropriées pour déterminer la meilleure voie à suivre en ce qui concerne le nom de notre équipe.

La décision des Redskins est survenue après que FedEx, qui paie 205 millions de dollars américains pour les droits du nom du stade, et d'autres partenaires corporatifs eurent demandé à l'équipe qu'elle change de nom.