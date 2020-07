Slogans sur les chandails : la NBA et les joueurs s'entendent

Les joueurs n'auront pas à adopter un slogan s'ils ne le souhaitent pas et ils pourront conserver leur nom, selon ESPN.

Ces slogans pourront être affichés lors des quatre premiers jours de la relance. Ensuite, un joueur pourra continuer d'arborer un message, mais son nom sera affiché en dessous.

La liste des messages approuvés par la NBA est la suivante, selon ESPN :

Black Lives Matter; Say Their Names (Dites leurs noms); Vote; I Can't Breathe (Je ne peux pas respirer); Justice, Peace (Paix); Equality (Égalité); Freedom (Liberté); Enough (Assez); Power to the People (Pouvoir au peuple); Justice Now (Justice maintenant); Sí Se Puede (Oui nous pouvons); Liberation (Libération); See Us (Regardez-nous); Hear Us (Entendez-nous); Respect Us (Respectez-nous); Love Us (Aimez-nous); Listen (Écoutez); Listen to Us (Écoutez-nous); Stand Up (Levez-vous); Ally (Allié); Anti-Racist (Antiraciste); I Am A Man (Je suis un homme); Speak Up (Parlez); How Many More (Combien de plus); Group Economics (Économie de groupe); Education Reform (Réforme éducationnelle); Mentor.

Le slogan Black Lives Matter devrait également être peint de chaque côté des trois courts utilisés par la NBA au campus de Disney, à Orlando.

L'Association des joueurs de la NBA prévoit également d'autres prises de parole communes de la part de ses membres lors de la reprise du jeu et jusqu'à la fin de la saison.