Hamilton le plus rapide en Autriche, Stroll 11e, Latifi 18e

Lance Stroll a terminé au 11e rang de la première séance de 90 minutes, tandis que son coéquipier Sergio Pérez a fini au 5e rang.

Au terme de ses 35 tours de piste, le Québécois a conclu son travail dans la Racing Point RP20 à 1,25 s du temps de référence, établi par Lewis Hamilton.

Le Torontois Nicholas Latifi, dans la Williams FW43, a terminé au 18e rang, à 2,09 s du Britannique.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Nicholas Latifi devant Lance Stroll Photo : Getty Images / DARKO BANDIC

Hamilton, champion du monde en titre, a devancé son équipier finlandais Valtteri Bottas de 0,3 s et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), vainqueur en 2018 et 2019 à Spielberg, de 0,6 s.

Les Mercedes-Benz arborent une carrosserie noire en signe de soutien à la lutte contre le racisme.

Les pilotes ont utilisé le DAS (pour dual axis steering, ou direction à deux axes), système ingénieux mis au point pendant l'hiver qui leur permet de modifier selon leurs besoins l'écartement des roues avant de leur monoplace en tirant ou en poussant leur volant.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Lewis Hamilton dans la ligne des puits du circuit de Spielberg Photo : Getty Images / Peter Fox

Red Bull a déjà demandé un éclaircissement sur la légalité de ce système à la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Il sera intéressant de voir au cours du week-end quel avantage le DAS apporte à l'écurie allemande.

La première séance d'essais a été ponctuée par une courte averse.

Un protocole strict, des milliers de tests

La saison est pour l'instant composée de huit courses en Europe jusqu'au début septembre, pour l'heure à huis clos et suivant un protocole sanitaire strict, dont le huis clos, la distanciation physique, le port d'un masque lors de tous les déplacements et contacts, ou encore des tests PCR tous les cinq jours.

En cas de contamination, la décision de disputer ou non, dimanche, le Grand Prix reviendra aux autorités de santé locales , a précisé vendredi le directeur de course, Michael Masi.

Un panneau à l'entrée du circuit de Spielberg Photo : Getty Images / JOE KLAMAR

Un cas positif ferait-il annuler l'épreuve, comme en Australie à la mi-mars? Je crois que non , a répondu Michael Masi lors d'une conférence de presse virtuelle, expliquant que le paddock est désormais bien mieux organisé et qu'une seule contamination ne mettrait pas une équipe entière hors course.

Y a-t-il pour autant une limite supérieure (de cas)? Il n'y a pas de nombre exact. Cela devra être évalué au cas par cas , a poursuivi le directeur de course.

Le directeur des opérations de la FIA, Bruno Famin, a pour sa part précisé que la mise en place de tests réguliers devait permettre une détection plus rapide et qu'une contamination aurait a priori moins d'impact .

Il faut mentionner que les équipes se plient (au protocole sanitaire mis en place), voire font plus que demandé , a ajouté le responsable de la FIA.

Lance Stroll pendant une entrevue au circuit de Spielberg Photo : Getty Images / MARK SUTTON

Le nombre de personnes sur le site a été réduit au minimum essentiel de 2000 approximativement , selon la FIA, pour la F1 et les courses de soutien.

Les 2000 personnes sont divisées en 57 groupes et plusieurs centaines de sous-groupes, a indiqué Michael Masi.

Environ 5000 tests seront réalisés lors de chaque événement, selon Bruno Famin. Le premier a eu lieu plus tôt cette semaine, avant de pouvoir entrer pour la première fois sur le circuit.

Première séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche