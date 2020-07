Bojan Krkic voit l'Impact vainqueur de son groupe

Le milieu de terrain a répondu sans hésitation à la question d'un journaliste qui a souligné, en visioconférence mercredi, que plusieurs observateurs considèrent l'Impact comme la carte cachée du groupe C, complété par le Toronto FC, le DC United et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

L'Impact a battu le Toronto FC en finale du championnat canadien l'an dernier , a d'abord rappelé le joueur de 29 ans, auteur de trois buts en neuf matchs, dont huit comme partant.

En vérité, la surprise, ici, ce serait que le club ne franchisse pas la phase de groupes. Aucune équipe de ce groupe n'est supérieure à l'Impact, mais, de toute évidence, il faudra sauter sur le terrain et prouver notre véritable valeur.

L'Espagnol, qui s’est joint à l’Impact en août dernier, a souligné à maintes reprises que ses coéquipiers et lui semblent être en très bonne forme, peut-être même davantage que lors du premier camp en janvier dernier, et réitéré que la motivation sera la clé pour permettre à l'Impact de connaître du succès dans ce tournoi.

Lassi Lappalainen est félicité par son coéquipier Bojan Krkic. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

En ce sens, Krkic a indiqué qu'il savait déjà ce qu'il allait faire de tous ses temps libres, confiné dans sa chambre d'hôtelfloridienne.

Personne ne s'est retrouvé dans une telle situation auparavant. Ce sera important de maintenir notre niveau de motivation tout au long du tournoi. Personnellement, j'étudie beaucoup en ce moment, je veux parfaire mes connaissances au soccer, dans l'espoir de devenir directeur sportif. Donc, j'ai beaucoup de devoirs à faire, beaucoup de livres à lire. Il faudra garder notre esprit occupé.

Quant à savoir s'il craignait de voir son temps de jeu réduit puisque l'effectif est complet et qu'il y a présentement congestion en milieu de terrain avec le nouveau joueur désigné de l'Impact Victor Wanyama, Samuel Piette et Saphir Taïder, notamment, Krkic ne s'en fait pas trop.

Nous nous entraînons depuis plusieurs semaines déjà et je crois que l'objectif sera d'être dans la meilleure condition physique possible pour le tournoi, et je ne parle pas seulement des partants, mais également des réservistes, a-t-il dit. Le calendrier sera très condensé, et ce sera très chaud et humide. Donc, tout le monde doit être prêt à sauter dans la mêlée. Ce sera maintenant à l'entraîneur de prendre les décisions qui s'imposent pour ce qui est de l'effectif.

Victor Wanyama Photo : Getty Images / Stephen Pond

En bon coéquipier, il a même vanté l'excellente condition physique de Wanyama, qui fera son entrée en MLS lors du tournoi qui se déroulera au complexe ESPN Wide World of Sports, situé près de Disney World, à Orlando.

Victor est un très bon joueur, très coriace. Il aidera de toute évidence l'équipe, notamment à cause de son gabarit, mais aussi à cause de sa compréhension du jeu en milieu de terrain. C'est un ajout essentiel au jeu collectif , a-t-il souligné.

D'autre part, le principal intéressé n'a pas paru particulièrement préoccupé par l'annonce faite un peu plus tôt dans la journée de six nouveaux cas positifs à la COVID-19 parmi les joueurs du FC Dallas.

J'ignore ce qui arrive aux autres équipes. Tout ce que je sais, c'est qu'on s'envole pour Orlando demain (jeudi), et que si nous nous y rendons demain, et bien ça voudra dire que tout est sous contrôle.

Il faut qu'on se rende là-bas sans aucune crainte, avec la volonté de se battre. Nous faisons confiance aux professionnels de la santé présents sur le site, ainsi qu'aux autorités locales et aux dirigeants de la ligue pour s'assurer que les risques sont limités au minimum à Orlando.

La troupe de l'entraîneur-chef Thierry Henry disputera son premier match du tournoi, le 9 juillet, contre le Revolution.