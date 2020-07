La Bundesliga vise le 18 septembre pour commencer la prochaine saison

Associated Press

La Ligue allemande de soccer, qui supervise les deux principales divisions masculines, a révélé qu'elle devait trouver un calendrier qui s'adapte à l’Union des associations européennes de football (UEFA), qui prévoit tenir le reste de la Ligue des champions et de la Ligue Europa cette saison sous forme de mini-tournois en août.

La saison 2020-2021 doit aussi se terminer à temps pour le Championnat d'Europe, qui a été repoussé d'un an au milieu de la pandémie de coronavirus et commencera le 11 juin 2021.

La ligue a déclaré qu'elle demandait maintenant aux clubs leurs réactions. Un sujet de discussion est de savoir s'il faut une pause hivernale plus courte ou plus de matchs en milieu de semaine, dont le nombre possible est limité par les contrats de télédiffusion de la ligue.

Le Bayern Munich a décroché son huitième titre de suite en Bundesliga le mois dernier, après que la ligue allemande ait repris ses activités dans la foulée de la pandémie en mai.

La deuxième division pourrait commencer sa saison 2020-2021 le 28 août, a annoncé la ligue.

Chaque match de Bundesliga depuis la relance a été joué sans spectateurs. Les clubs souhaitent la présence d'un certain nombre de spectateurs dans les stades au cours de la nouvelle saison, mais la Ligue n'a rien dit à ce sujet, mercredi.