Andy Murray retrouve ses aises au service

Je suis capable de bien servir à nouveau et de servir aussi fort que lorsque j'avais environ 25 ans, ce qui, sachant que je n'étais pas sûr de rejouer [au tennis], est très positif , a dit l'ancien no 1 mondial de l'ATP à la BBC.

Aujourd'hui âgé de 33 ans, Murray a été couronné à Flushing Meadows en 2012, ainsi qu'à Wimbledon en 2013 et en 2016. Il était devenu le premier Britannique à l'emporter sur la pelouse londonienne depuis Fred Perry en 1936.

Évidemment, quand on est capable de faire de gros services puissants, cela signifie qu'il y a davantage de points plus courts, et c'est une bonne nouvelle pour mon corps et ma hanche [droite] , qui a été opérée une seconde fois en 2019, a expliqué l'Écossais.

La semaine dernière, après sept mois d'arrêt complet, Murray a atteint le carré d'as d'une compétition hors-concours composée de joueurs britanniques. Il a enlevé les honneurs de la moitié des quatre matchs disputés en cinq jours, mais a déclaré forfait avant le duel pour l'obtention de la 3e place.

Murray reprendra le collier sur le circuit de l'ATP à la mi-août au tournoi de Washington, une préparation avant de disputer, espère-t-il, les Internationaux des États-unis, qui commenceront le 31 août, et Roland-Garros, qui s'amorcera le 20 septembre.

Le fait que les Internationaux des États-Unis et Roland-Garros aient lieu cette année est une bonne chose, je trouve , a-t-il affirmé, en référence à la pandémie de COVID-19 qui a chamboulé le calendrier de la saison.