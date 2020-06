Les voyages entre le Canada et les É.-U. compliquent la tâche des Blue Jays

Au moment où le baseball majeur tente d'avoir le feu vert pour reprendre les matchs, le gouvernement de l'Ontario a déclaré que les voyages fréquents entre les États-Unis et le Canada compliquent sa tâche.

Lisa MacLeod, la ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports de l'Ontario, a mentionné que le plan du baseball majeur est plus difficile à approuver puisque les 30 équipes prévoient de voyager. La LNH et la NBA ont plutôt opté pour des villes bulles.

Les autorités sanitaires locales et fédérales canadiennes ont approuvé un plan permettant à la LNH de relancer ses activités à Toronto ou à Edmonton, mais le plan n'implique pas de voyages réguliers entre les États-Unis et le Canada. La LNH doit choisir ses deux villes bulles où les 24 clubs joueront.

Les ligues majeures ont obtenu une exemption du Canada qui leur permet d'éviter de se plier au règlement qui stipule que quiconque entre au pays doit se placer en quarantaine obligatoire pour une période de 14 jours. La frontière canado-américaine est fermée aux voyages non essentiels jusqu'au 21 juillet, au minimum.

Les Blue Jays ont commencé à déplacer leurs joueurs vers leur complexe d'entraînement de Dunedin, en Floride, fermé le 19 juin après plusieurs diagnostics positifs à la COVID-19 parmi les joueurs et le personnel.

À leur retour à Dunedin, les joueurs seront soumis à des tests de dépistage en attendant de connaître le plan du gouvernement canadien.