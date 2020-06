Relance de la MLS : l’Impact et Thierry Henry en marche vers l’inconnu

Puisqu’aucune des équipes de la MLS n’a disputé de match depuis la mi-mars, Henry estime que tout se jouera sur la capacité d’adaptation des équipes et des effectifs.

Interrogé à savoir si ses expériences passées dans ce type de tournoi qui rappelle la formule de la Coupe du monde, l'entraîneur a soutenu qu’il n’avait jamais connu rien de tel.

Je n’ai pas vécu ça. Personne n’a vécu ça. En temps normal, on aurait la possibilité de jouer un ou deux matchs préparatoires, mais ça ne sera pas le cas cette fois. Ce sera aussi nouveau pour les joueurs qui commenceront direct avec un premier match sans qu’il y ait eu d’essais ou tests , a-t-il indiqué.

Étant donné les limitations imposées par la santé publique, l’accent a surtout été mis sur la condition physique des joueurs.

Si la longue pause a permis à certains joueurs de guérir des blessures, ce n’est que très récemment que le onze montréalais a pu aborder l’aspect plus tactique dans des entraînements avec contacts.

Thierry Henry a aussi laissé entendre qu’il s’attendait à ce que l’Impact prenne la direction de la Floride avec le maximum d’effectifs, soit 28 joueurs, dont 3 gardiens.

Parmi les aspects où l’entraîneur devra adapter ses façons de faire, il y aura la gestion des cinq changements permis à chaque match. Il a affirmé que cette règle était une bonne chose dans les circonstances.

Il n’y a que 11 joueurs à la fois sur le terrain. Je sais que tout le monde voudra jouer. Les mêmes joueurs ne commenceront probablement pas chacun des trois matchs de groupe. Il faudra tenir compte de la chaleur et de l’humidité. Il y aura donc beaucoup de roulement. C’est pour ça que c’est bien que tout le monde soit de retour, y compris les blessés. Thierry Henry, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

Il a renchéri en disant que selon ce qu’il a pu observer à l’entraînement au Centre Nutrilait, les joueurs sont bien physiquement.

Ils se sont préparés pour le tournoi, même si la préparation physique et mentale n’est pas évidente en ces temps de pandémie.

Concernant le tirage au sort qui a placé le Toronto FC et l’Impact au sein du même groupe, Henry a soutenu que la rivalité était aussi importante pour les joueurs des deux équipes que pour leurs partisans.

Il n’y a pas que Toronto, mais nous savons tous que ce sont de gros matchs. Cette fois, il n’y aura pas les fans dans le stade pour soulever et porter leurs favoris. Thierry Henry

Au sujet des matchs à huis clos, Henry a précisé que si cela ne changeait rien pour lui en tant qu’entraîneur, il a tout de même noté qu’au sein de la Premier League d’Angleterre et de la Bundesliga allemande, les victoires signées à domicile s’avéraient plus rares depuis la reprise des activités dans des stades vides.

Il n’y a pas cette ferveur et cette envie que transmettent les spectateurs. C’est très difficile pour les joueurs, mais c’est comme le reste, il faut s’adapter , a renchéri Henry.

Et face à la perspective de s'envoler pour la Floride au moment où cet État américain est l'une des zones les plus chaudes pour le nombre de nouveaux cas quotidiens, Thierry Henry a dit qu'il faisait confiance aux précautions prises par la ligue afin d'y assurer la santé et la sécurité des équipes.

Famille et amis touchés

Invité à commenter de quelle manière le coronavirus l’avait touché d’un point de vue personnel, Thierry Henry a mentionné que deux membres de sa famille [il n’a pas précisé le degré de parenté, NDLR] et quelques amis avaient été infectés.

Il s’est empressé d’ajouter que tout le monde se portait bien à présent. Pour Henry, ces cas sont l’expression la plus directe prouvant qu’il y a encore une situation à respecter tant qu’il n’y aura pas de vaccin pour la COVID-19.

C’est l’occasion pour tout le monde de se serrer les coudes et de s’aider les uns les autres , a-t-il ajouté.

Henry a aussi réaffirmé sa position très claire en faveur du mouvement Black Lives Matter.