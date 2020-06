L'édition 2020 de l'Omnium canadien de golf féminin annulée

Les organisateurs ont longtemps espéré tenir l'événement comme prévu, mais les restrictions sur les déplacements internationaux et la mise en quarantaine obligatoire en Colombie-Britannique ont finalement forcé le report du tournoi.

La compétition, qui est inscrite au calendrier de la LPGA, devait s'amorcer le 31 août et s'achever le 6 septembre. Le club Shaughnessy et la ville de Vancouver accueilleront l'événement en 2021.

C'est vraiment une décision qui était hors de notre contrôle, a déclaré le directeur du tournoi Ryan Paul. C'est la bonne décision, la plus sûre. La santé et la sécurité de tous passent d'abord et avant tout, c'est juste décevant.

Il s'agit d'une première annulation de l'événement depuis ses débuts, en 1973, lorsque le tournoi se nommait La Canadienne.

Le directeur du tournoi a informé les Ontariennes Brooke Henderson et Alena Sharp, ainsi que la Prince-Édouardienne Lorie Kane, qui avaient confirmé leur présence à l'Omnium canadien, de la décision d'annuler l'événement avant l'annonce officielle.

C'est décevant pour les Canadiennes et pour toutes les autres membres de la LPGA. Ce tournoi est toujours l'un de ceux qu'elles encerclent tout de suite sur leur calendrier. Ryan Paul, directeur de l'Omnium canadien de golf féminin

L'Omnium canadien de golf féminin est vraiment un événement de calibre international et l'une des étapes préférées de tous ceux et celles qui gravitent autour du circuit de la LPGA , a ajouté le commissaire de la LPGA, Mike Whan.

Je sais que cette décision a été difficile à prendre pour toutes les personnes concernées. Mais compte tenu des restrictions qui sont en place, il n'y avait tout simplement rien d'autre en notre pouvoir qui nous aurait permis d'organiser l'événement en 2020.

Golf Canada a déjà annulé tous ses championnats nationaux pour l'année en cours. L'Omnium canadien de golf masculin a été rayé du calendrier de la PGA à la mi-avril.