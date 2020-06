Rugby à 7 : les Canadiennes 3es des Séries mondiales écourtées

World Rugby a annoncé mardi qu’en raison de la pandémie de COVID-19, le reste des Séries mondiales féminines et masculines à 7 était annulé.

D’abord reportés, les rendez-vous prévus à Hong Kong, à Paris (hommes et femmes), à Langford, en Colombie-Britannique (femmes), à Londres et à Singapour (hommes) n’auront pas lieu.

Les titres de champions sont attribués selon le classement des équipes tel qu’il était avant l'arrêt des activités.

C’est ainsi que les All Blacks de la Nouvelle-Zélande, vainqueurs de trois tournois, montent sur la plus haute marche du podium du côté masculin, devant l’Afrique du Sud et les Fidji. Le Canada termine au 8e rang.

Du côté féminin, les Black Ferns complètent le doublé néo-zélandais avec les grands honneurs devant l’Australie et le Canada, qui récolte la médaille de bronze.

Le dernier événement en date avait réuni les sélections nationales masculines, les 7 et 8 mars, à Vancouver. On aura finalement disputé 6 des 10 manches du côté masculin et 5 sur 8 du côté féminin.

Le président de la Fédération mondiale de rugby, Bill Beaumont, a déjà indiqué qu’aucune équipe ne sera reléguée en division inférieure cette année.

Les résultats des Séries mondiales de 2021 seront pris en compte pour les qualifications en vue du tournoi olympique de Tokyo.