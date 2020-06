Spencer Dinwiddie, le 5e joueur des Nets, positif à la COVID-19

Dinwiddie a confié à The Athletic qu'il éprouve des symptômes, fièvre et douleurs thoraciques, et qu’il n'est pas certain de participer à la relance de la NBA prévue à la fin juillet à Orlando.

Son absence serait un coup dur pour les Nets puisqu’il a inscrit une moyenne de 20 points par match cette saison.

Dinwiddie dit qu'il a été testé négatif à plusieurs reprises et qu’il a pris part à des entraînements.

Il est au moins le cinquième joueur des Nets à être déclaré positif. Les quatre cas précédents remontent en mars et Kevin Durant avait alors dit être l’un des joueurs touchés.

Septièmes dans l'Est, les Nets ont un demi-match d'avance sur Orlando, huitième. Et justement, pour le deuxième jour de relance de la saison le 31 juillet, un match oppose les Nets au Magic.