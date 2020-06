Des joueurs de l'Impact ont-ils été infectés? L'équipe ne le révélera pas

Dimanche, la Major League Soccer (MLS) a révélé que 18 joueurs et 6 membres du personnel des équipes ont été déclarés positifs à la COVID-19 depuis la reprise des entraînements en groupes, le 4 juin, sans toutefois indiquer quelles équipes étaient visées.

Questionné à ce sujet lundi matin, un porte-parole de l'Impact a indiqué que depuis le début de la crise sanitaire, le club a décidé de ne pas révéler si des joueurs de l’organisation montréalaise avaient été déclarés positifs à la COVID. Il a toutefois rappelé que depuis la reprise des entraînements au Centre Nutrilait, tous les joueurs et membres du personnel sur place sont testés les lundis, mercredis et vendredis, et que leur température est prise chaque jour, dès leur arrivée au complexe.

Le protocole sanitaire sera assuré par la MLS une fois les équipes installées à Orlando, où aura lieu le tournoi de relance des activités à compter du 8 juillet. Le Bleu-blanc-noir quittera Montréal pour la Floride jeudi et jouera son premier match le 9 juillet contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

La semaine dernière, TVA Sports a rapporté que deux cas positifs de COVID-19 au sein de la troupe de Thierry Henry avaient forcé l'annulation des entraînements de mardi et mercredi. Ces cas se seraient révélés de faux positifs. Et selon ce qu'a pu apprendre La Presse canadienne, tous les joueurs de l'Impact sont à l'entraînement.

Depuis le début de juin, 668 joueurs se sont soumis à des tests de dépistage dans la MLS.