[BALADO] Tellement hockey : une loterie qui laisse perplexe

Le dénouement de la loterie pour l'obtention du premier choix au prochain repêchage de la LNH ne laisse personne indifférent. Martin Leclerc et Alexandre Coupal ont des sentiments opposés face à l'exercice et en discutent dans le 87e épisode de Tellement hockey, balado d’OHdio qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Canadien et de la LNH.