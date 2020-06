Cam Newton se joint aux Patriots, pénalisés par la NFL pour avoir filmé un adversaire

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se seraient entendus avec le joueur le plus utile de la saison 2015, Cam Newton, sur un contrat d'une saison, selon ESPN. Le réseau américain rapporte également que l'équipe aurait écopé une amende d'un peu plus d'un million de dollars pour avoir filmé de manière illégale un de leurs adversaires.

Newton a joué les neuf premières saisons de sa carrière avec les Panthers de la Caroline, menant les siens jusqu'au Super Bowl lors de la 50e présentation de la classique annuelle, en février 2016. Les Broncos de Denver l'avaient toutefois emporté 24-10.

Le quart de 31 ans a été libéré en mars dernier par les Panthers, qui se sont entendus avec Teddy Bridgewater pour le remplacer.

En Nouvelle-Angleterre, Newton tentera de succéder à Tom Brady, parti poursuivre son illustre carrière avec les Buccaneers de Tampa Bay après 20 saisons avec les Patriots.

L'entente devrait rapporter 7,5 millions de dollars à Newton, qui n'a joué que deux matchs la saison dernière en raison d'une blessure à un pied.

Les Patriots encore au cœur d'une affaire de tricherie

En décembre dernier, une équipe de tournage des Patriots a illégalement pris des images de leurs prochains adversaires, les Bengals de Cincinnati, à partir de la galerie de presse à Cleveland.

Dans une déclaration publiée sur leur site Internet, les Patriots avaient indiqué qu’une équipe de trois personnes, qui travaillent sur la production maison Do your Job, avait filmé le terrain de façon inappropriée pour un reportage sur le travail de dépisteur.

La NFL a toutefois sévi envers les Patriots dimanche, selon ESPN.

En plus d'une amende de 1,1 million de dollars américains, la Nouvelle-Angleterre sera privée d'un choix de troisième tour en 2021 et aucune équipe de production des Patriots ne sera autorisée à tourner lors de la prochaine saison.

Le producteur David Mondillo, qui supervisait le tournage des Patriots, a quant à lui été banni de toutes les activités liées à la NFL. Il avait déjà été renvoyé par les Patriots.

Les Patriots avaient déjà été punis à deux occasions dans des affaires de tricherie.

En 2007, ils avaient écopé d’amendes salées en plus de perdre un choix au repêchage pour avoir enregistré des entraîneurs défensifs des Jets de New York pour voler leurs signaux.

En plus de perdre leur choix de premier tour, les Pats ont été condamnés à une amende de 250 000 $ et Bill Belichick a également dû payer une amende de 500 000 $, la plus élevée imposée à un entraîneur dans l'histoire de la NFL.

En 2015, les Patriots ont aussi été accusés d'avoir dégonflé illégalement les ballons utilisés en finale de l’Américaine pour faciliter le travail du quart Tom Brady.

Brady a été suspendu pour quatre matchs et l'équipe a été condamnée à une amende d'un million de dollars, en plus de perdre un autre choix de premier tour et un autre de quatrième tour.