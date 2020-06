PGA : un nouveau protocole sera adopté après le Championnat Travelers

Associated Press

Le circuit de la PGA a publié un communiqué pour confirmer le résultat samedi matin, après que les dirigeants du tournoi ont décidé qu'il jouerait en solitaire, par mesure préventive.

En raison des récents développements en lien avec la COVID-19, la PGA a indiqué par la suite qu'elle modifiera son protocole afin d'assurer la santé et la sécurité des personnes qui sont impliquées dans les activités du circuit.

À compter de la Classique Rocket Mortgage [le prochain tournoi de la PGA qui se déroulera à Détroit du 2 au 5 juillet, NDLR], les joueurs et les cadets, ainsi que toutes les autres personnes qui font partie de la bulle, ne pourront avoir accès au site de compétition avant d'avoir obtenu un diagnostic négatif à leur arrivée dans le secteur , pouvait-on lire dans le communiqué.

Auparavant, les joueurs et les cadets pouvaient circuler sur le site afin de s'entraîner en attendant d'obtenir les résultats des tests de dépistage, sans toutefois pouvoir accéder aux bâtiments fermés. Le circuit a adopté cette nouvelle mesure afin d'étoffer davantage son protocole de sécurité , a-t-on ajouté.

Mackenzie Hughes s’accroche

Le Canadien Mackenzie Hughes, qui menait après avoir joué 60 jeudi, a remis une autre carte de 68 pour se retrouver seul en 4e position.

Brendon Todd et Dustin Johnson ont chacun remis une carte de 61 samedi, permettant à Todd de se forger une avance de deux coups devant le champion de l'Omnium des États-Unis en 2016.

Le golfeur âgé de 34 ans, qui faisait partie d'un groupe derrière Johnson, aurait pu jouer 60 lui aussi, mais il a raté un coup roulé au 18e.

Il a conclu les 54 premiers trous du tournoi avec un pointage de 192, après avoir remis des cartes de 66 et 65 lors des deux rondes précédentes. Johnson, qui convoite la 21e victoire de sa carrière sur le circuit, a aussi poursuivi sa progression, après avoir joué 69 et 64 lors des deux premières rondes.

Kevin Streelman a complété le parcours en 63 coups, après deux rondes identiques de 66, et il est en retard de trois coups. Bryson DeChambeau et Kevin Na ont chacun joué 65 et sont à égalité en 5e place à 197.

Phil Mickelson, qui a célébré son 50e anniversaire la semaine dernière, a commencé la journée avec une avance d'un coup en tête, mais il a terminé à égalité au 7e échelon à six coups.