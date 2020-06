Le Canadien Mackenzie Hughes toujours dans le coup au Championnat Travelers

Associated Press

Associated Press

Phil Mickelson a récolté cinq oiselets sur le deuxième neuf et huit au total, vendredi, pour remettre une carte de 63 et prendre les commandes du Championnat Travelers, disputé au Connecticut.

L’Américain a commis son seul boguey au deuxième trou. Il affiche un total de 127, soit 13 coups sous la normale, et détient un coup d'avance sur le Canadien Mackenzie Hughes.

Meneur après le premier parcours, Hughes a donné suite à son 60 de jeudi en ramenant une carte de 68, ex aequo au second rang avec Will Gordon (62).

L'Ontarien s'est contenté d'un oiselet sur le deuxième neuf et de quatre au total. Il a commis deux bogueys en première moitié de parcours.

Rory McIlroy suit au 4e échelon, dans un quintette à 131, résultat d'un 68.

L'autre Canadien en lice, Roger Sloan (69), se trouve à neuf coups de Mickelson.

Par ailleurs, Denny McCarthy a déclaré à Golfchannel.com qu'il s'était retiré après avoir ressenti des symptômes du coronavirus jeudi soir et avoir reçu un diagnostic positif vendredi matin.

Bud Cauley, qui jouait avec McCarthy jeudi, s'est retiré avant le second parcours, même si son test s'est avéré négatif.

Ces deux départs portent à sept le nombre de golfeurs à avoir abandonné le tournoi en raison du coronavirus.