Eugenie Bouchard bat Leylah Annie Fernandez à Charleston

Eugenie Bouchard a vaincu Leylah Annie Fernandez en deux manches de 6-4 et 6-3 dans un match tout canadien au tournoi sur invitation de Charleston, en Caroline du Sud, jeudi soir.

C'était le premier match d'Eugenie Bouchard, 332e au classement mondial, dans ce tournoi par équipe, et le deuxième de Leylah Annie Fernandez (118e).

La jeune de 17 ans avait battu l'Américaine Emma Navarro mardi.

Bouchard, 26 ans, a mis un terme au duel après 1 h 58 min.

Sa tâche risque d'être un peu plus relevée vendredi soir, puisqu'elle sera opposée à la championne des Internationaux des États-Unis en 2017, Sloane Stephens.

Charleston a décidé de présenter une version inédite de son tournoi sur terre battue, à huis clos. Il oppose sur six jours deux équipes de 16 joueuses nommées Paix et Gentillesse, avec au programme 16 matchs de simple et 8 de double.

Madison Keys est la capitaine de l'équipe Gentillesse et Bethanie Mattek-Sands, celle de l'équipe Paix.

Eugenie Bouchard fait partie de l'équipe Paix, Leylah Annie Fernandez de l'équipe Gentillesse.