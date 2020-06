Séries de la LNH : Vancouver écartée comme ville bulle

Vancouver n'est plus dans la course pour être une ville bulle de la LNH lors de la relance du circuit, ont indiqué les Canucks jeudi soir.

Canucks Sports and Entertainment a remercié les autorités de la santé publique de la Colombie-Britannique pour avoir soutenu sa candidature afin d’accueillir le tournoi estival de la Coupe Stanley.

Nous avons hâte d’accueillir les joueurs des Canucks au camp d’entraînement à l’aréna Rogers dans les prochaines semaines , peut-on lire dans le communiqué de l’équipe.

Le premier ministre John Horgan a exprimé sa déception. Il a ajouté que la Colombie-Britannique n'allait pas modifier les directives visant à empêcher la propagation de la COVID-19.

Il ne reste donc plus que cinq villes en lice, soit Edmonton, Toronto, Los Angeles, Chicago et Las Vegas.

Mardi, Dallas et Pittsburgh ne figuraient plus dans la course. Columbus et Minneapolis-St. Paul avaient aussi été écartées.