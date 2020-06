Le Canadien Mackenzie Hughes devant Rory McIlroy au Connecticut

Au lendemain de l'annonce des forfaits de Cameron Champ,testé positif à la COVID-19, du 4e joueur mondial Brooks Koepka et duNord-Irlandais Graeme McDowell, dont les cadets ont contracté le virus, ainsique de Webb Simpson et Chase Koepka par précaution, le jeu a pu reprendre sesdroits à huis clos.

Et force est de constater que ce contexte inquiétant, qui a poussé le commissaire du circuit de la PGA, Jay Monahan, a annoncé un resserrement des protocoles de sécurité, n'a pas eu d'incidence sur le jeu proposé lors de cette première journée à huis clos.

En réussissant pas moins de dix oiselets, Hughes, 29 ans, 158e joueur mondial cette semaine, a réussi une entame parfaite, s'approchant de la carte record de 58 (-12) réussie en 2016 par l'Américain Jim Furyk, sur le parcours de River Highlands dans le Connecticut.

C'était assez amusant. Les trous ont commencé à apparaître plus larges. Dans ces cas-là, on ne pense plus qu'à faire des oiselets , a plaisanté l’Ontarien, fort de trois coups d'avance sur McIlroy.

Le Nord-Irlandais, en difficulté depuis la reprise du circuit il y a trois semaines avec des performances en deçà de son statut, a montré un tout autre visage. Il a réussi six oiselets et même un aigle (au 13e), contre un seul boguey, pour une carte de 63 (-7).

Deux autres joueurs sont à égalité avec McIlroy au 2e rang, soit l'Américain Xander Schauffele et le jeune Norvégien Viktor Hovland, 22 ans.

À un coup de McIlroy, ex aequo à la 5e place avec l'Espagnol Sergio Garcia, se trouve en embuscade le vétéran gaucher Phil Mickelson, qui a clôturé la journée avec une carte de 64.