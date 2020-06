La F1 a dû se réinventer pour reprendre ses activités

Le groupe Formula One a dû réécrire le déroulement des week-ends de course pour pouvoir entreprendre la saison 2020 en pleine période de pandémie, dans quelques jours, en Autriche.

On dit souvent que les crises provoquent des remises en question bénéfiques pour la suite. La F1 n'y échappe pas.

Le groupe Formula One a revu en profondeur le spectacle qu'il offre et le déroulement des week-ends de course. Tant pour les spectateurs que pour les équipes participantes.

Depuis le retour du sport professionnel, notamment le soccer en Allemagne et le baseball en Asie, la F1 a pris des notes en tenant compte de la complexité de ses opérations.

La reprise des championnats de la série NASCAR le 17 mai avec des courses à huis clos puis avec public restreint a donné un canevas de base à la F1.

Les directives de la première organisation de stock-car semblent avoir été prises au sérieux par les équipes, les pilotes et le personnel d’encadrement.

Le port du masque est obligatoire, les quelques médias présents sont tenus à distance et les contacts sont interdits, notamment pour les célébrations de la victoire.

Les pilotes de la série NASCAR masqués lors de la présentation de l'hymne national avant la course d'Homestead en Floride Photo : Getty Images / Chris Graythen

Les mesures prises semblent avoir été suffisamment étanches pour que le circuit NASCAR décide d’ouvrir les gradins et de faire entrer un nombre limité d’invités à Homestead en Floride (1000 personnes) et à Talladega en Alabama (5000 personnes).

Avec accès limité aux immenses gradins, avec obligation de porter le masque et de respecter la distanciation requise de 2 mètres, et sans possibilité d’accéder au paddock à l’intérieur du circuit.

Pour le moment, il n’y a eu aucune situation problématique pendant un événement qui ait nécessité des décisions draconiennes , a expliqué le vice-président à la direction de la série, Steve O’Donnell.

Les deux premières épreuves de la saison 2020 de F1 auront lieu sur le circuit de Spielberg en Autriche, qui sera lui-même mis en isolement, pour créer une bulle sanitaire , comme l’a expliqué le directeur sportif du groupe Formula One, Ross Brawn.

Il a fallu faire un travail titanesque de réflexion et de remise en question pour accoucher d'un plan de match aussi élaboré.

La F1 avait besoin de permettre aux équipes de courir, car elles comptent sur la visibilité qu'elles donnent aux commanditaires et aux points qu'elles peuvent marquer en course pour s'offrir un retour sur les investissements.

C'est pour cela que la priorité a été d'offrir un spectacle pour la télévision, afin que la F1 retrouve son public aux quatre coins du globe. Les conditions de travail sont exigeantes pour les équipes, mais elles devront s'y faire.

Plusieurs des décisions prises seront revues au fur et à mesure que la saison progressera. D'ailleurs, le huis clos des huit courses européennes pourrait être levé si tout va bien.

À Spielberg, les équipes seront limitées à 80 personnes au maximum, sans possibilité de se promener dans le paddock.

L'équipe Mercedes-Benz s'exerce à un arrêt aux puits au circuit de Spielberg en Autriche. Photo : Getty Images / JOE KLAMAR

Chaque personne devra se soumettre à un test de dépistage avant le déplacement en Autriche, devra signer un code de conduite avant d’entrer pour la première fois sur le circuit et subira un contrôle de température chaque jour.

De plus, le personnel des équipes en déplacement subira un test de dépistage tous les cinq jours durant le voyage de l’équipe.

Dans l’enceinte du circuit, les déplacements seront réduits au minimum entre les équipes pour créer des bulles sociales et une application de traçage permettra de surveiller les déplacements et de prévenir rapidement les personnes ayant été en contact avec toute personne déclarée positive.

Les équipes devront utiliser les infrastructures du circuit, comme elles le font au circuit Gilles-Villeneuve chaque année. Elles n’auront pas leurs véhicules récréatifs, devenus gigantesques sur les circuits européens.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Vue aérienne du complexe du circuit Gilles-Villeneuve Photo : Société du parc Jean-Drapeau

Le huis clos des premières courses sera total, soit sans public, ni invités, ni commanditaires, et avec un minimum de couverture médiatique.

Le nombre de journalistes sera réduit à un groupe de 10 journalistes par week-end, qui changera à chaque grand prix, sans possibilité de sortir de la salle de presse du circuit. Les pilotes parleront aux médias depuis la salle des conférences de presse.

Travail plus compliqué dans les garages

Le port du masque sera obligatoire. La visière le sera aussi dans les garages si les mécaniciens, les ingénieurs et les pilotes sont près les uns des autres. Mais la chaleur risque de rendre le port du masque particulièrement pénible.

Sans doute le plus grand défi dans les garages, n'a pas hésité à dire le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mékies.

L'autre grand défi, ce sera la distanciation obligatoire que devront respecter les ingénieurs et les mécaniciens, et le changement de certaines composantes sur la voiture prendra plus de temps.

L’équipe Racing Point a pu s’en rendre compte durant la journée d’essais le 17 juin, avec Lance Stroll au volant de la RP20.

Lance Stroll sort du garage à Silverstone. Photo : Racing Point / Glenn Dunbar

L’équipe a fait des simulations d’arrêts aux puits, mais aussi de changements de composantes dans le garage.

« Ce sera un énorme défi, a dit le directeur technique Andy Green, lors d’une rencontre de presse virtuelle. Certains travaux prendront plus de temps. Notre temps de piste est limité et il y aura toujours un couvre-feu. »

Racing Point estime qu'un changement de groupe propulseur en matinée pourrait signifier la fin de la journée de travail pour le pilote.

Le mot d’ordre aux pilotes : limiter la casse, car le moindre problème pénaliserait lourdement l’équipe.

Lance Stroll entre en piste à Silverstone Photo : Racing Point / Glenn Dunbar

Les équipes feront face à des situations nouvelles et particulières dans les premières épreuves et devront s’adapter le plus rapidement possible.

Les équipes privilégieront la fiabilité et la robustesse des monoplaces au début de cette saison qui s’annonce comme un grand saut dans l'inconnu, sans filet.

Le 19 juin, la FIA a approuvé des changements à la réglementation pour la saison 2020 en raison de la pandémie :

Les périodes de couvre-feu pour donner plus de temps aux équipes (une heure de moins, soit huit heures de pause obligatoire de nuit au lieu de neuf).

L’allocation des pneus durant le week-end pour donner une plus grande flexibilité à Pirelli (allocation standardisée par pilote : deux trains de durs, trois de mi-durs et huit de tendres).

La formation de la grille de départ pourrait faire place à un tour de formation depuis les garages s’il est impossible de faire respecter la distanciation sur la grille.

Les présentations officielles avant (le défilé des pilotes est remplacé par des entrevues devant chaque garage) et après la course (le top trois invité sur la piste sans remise de trophée pour éviter les contacts avec les dignitaires).

La F1 est consciente qu’elle a dû presque se réinventer pour faire face à la pandémie.

Les amateurs seront clairement déstabilisés au début, mais ce sera tout aussi intéressant à suivre, a dit Ross Brawn sur le site officiel de la F1. Ce sera juste différent.

Le premier week-end de la saison 2020 sera, à plusieurs titres passionnant, à suivre.