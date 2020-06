Le Québécois Luguentz Dort signe un contrat de plusieurs saisons avec le Thunder

L'équipe en a fait l'annonce mercredi, sans toutefois donner les détails de l'entente.

Dort est devenu un élément important du cinq partant du Thunder cette saison, une surprise compte tenu du fait qu'il n'a pas été réclamé au repêchage de 2019 avant de signer un contrat à deux volets avec l'équipe.

L'athlète de 1,92 m (6 pi 3 po) et 97,5 kg (215 lbs) a montré du panache en défense et se fait souvent confier le mandat de surveiller le marqueur le plus dangereux de l'équipe adverse.

Dort a inscrit une moyenne de 6,2 points par match, récupéré 1,9 rebond par rencontre et récolté environ une aide par partie.

Le Thunder avait sept jours pour accorder à Dort un contrat à un volet après l'ouverture de la fenêtre des échanges mardi, au risque de le voir devenir un joueur autonome avec compensation pendant l'entre-saison.