Le pape écrit une lettre à Alessandro Zanardi

Très cher Alessandro. Votre histoire est un exemple de comment réussir à repartir après un arrêt inattendu. À travers le sport, vous nous avez appris à vivre une vie de premier plan, en faisant du handicap une leçon d'humanité , écrit le pape.

Merci d'avoir donné de la force à ceux qui l'avaient perdue. En ce moment si douloureux, je vous suis proche et je prie pour vous et votre famille , ajoute-t-il.

Zanardi, 53 ans, a été très gravement blessé vendredi lors d'un accident de la route aux commandes de son vélo à mains. Il a percuté un camion dans une descente et souffre de très nombreuses fractures au visage. Il est depuis maintenu dans un coma artificiel et y restera jusqu'à la semaine prochaine, au moins.

Ancien pilote de formule un, Zanardi est devenu l'une des grandes figures du handisport après avoir été amputé des deux jambes en 2001 à la suite d'un terrible accident avec le Québécois Alexandre Tagliani lors d'une course automobile du championnat IndyCar sur le circuit allemand du Lausitzring.

Zanardi a remporté quatre médailles d'or et deux médailles d'argent aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016. Il a également participé au marathon de New York et établi un record Ironman dans sa catégorie.