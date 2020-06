Un Tour de France au visage différent attend les meilleurs cyclistes au monde

Les coureurs devaient initialement débarquer mercredi à Nice pour le départ, trois jours plus tard, de ce 107e Tour de France.

En raison de la pandémie, la Grande Boucle 2020 s'élancera plutôt le 20 août prochain, au même endroit.

D'ici là, les organisateurs jonglent avec les morceaux du casse-tête afin de tenir l'événement dans le respect des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement français.

Depuis le début, nous sommes en lien avec les autorités publiques, et avec les instances sportives , a déclaré le directeur du Tour Christian Prudhomme, dans un entretien avec l'Agence France Presse (AFP).

La situation évolue de jour en jour. Le cahier des charges sera défini dans la période de fin juillet, début août. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura une course avec les meilleurs coureurs , a-t-il ajouté.

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme Photo : Getty Images / LUK BENIES

Traditionnellement tenu durant les vacances estivales des Français, le Tour se déroulera pour la première fois de son histoire, à la fin de l'été.

Un report qui devrait avoir une certaine incidence sur la compétition elle-même selon monsieur Prudhomme.

Ce sera un Tour unique, puisque jamais il n'est parti aussi tard, formellement dans l'été, mais en dehors de la période des vacances. Un Tour singulier, il y aura de vraies interrogations sympathiques par rapport aux coureurs dont la manière de se préparer sera forcément différente cette année. Il fera a priori moins chaud, il y aura sans doute plus de vent.

Mis à part le report dans le calendrier, les dirigeants n'entrevoient pas de changements majeurs au parcours annoncé en octobre dernier.

Sportivement et médiatiquement, le Tour est le même. En revanche, on a eu quelques modifications mineures à apporter parce qu'on ne pouvait pas emprunter exactement la même route en septembre. À Lyon, par exemple, on a trois kilomètres en moins sur l'étape, la montée de Fourvière en moins, mais c'est à la marge , relate le directeur du Tour.

Il n'y aura sûrement pas de bisous ou d'embrassades lors des cérémonies protocolaires.

Une frénésie atténuée?

Les cyclistes ont depuis fort longtemps l'habitude de parader devant des hordes de spectateurs en liesse à certains endroits stratégiques, comme à l'arrivée des étapes ou au sommet d'un col mythique.

Toujours dans l'attente des consignes du gouvernement français quant à la présence des spectateurs, le directeur du Tour s'attend néanmoins à un impact sur les festivités entourant la compétition.

Sur le bord des routes, on peut s'attendre à ce qu'il y ait sans doute moins de monde, mais la fête sera là, dans le respect des mesures sanitaires. Christian Prudhomme, directeur du Tour de France