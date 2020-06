Alessandro Zanardi restera dans un coma artificiel jusqu'à la semaine prochaine

L'hôpital de Sienne, où il est soigné depuis qu’il a été victime d'un accident sur son vélo à mains, en a fait l'annonce mardi.

L’ancien champion de course automobile italien devenu médaillé d'or paralympique est resté dans un état stable après une quatrième nuit de soins intensifs à l'hôpital Santa Maria alle Scotte.

D'éventuelles réductions (du coma), dans le but d'évaluer son état neurologique, seront prises en considération à partir de la semaine prochaine , a indiqué l'hôpital lors d'une mise à jour médicale.

Zanardi, qui a perdu ses deux jambes dans un accident de course automobile il y a près de 20 ans, est branché à un respirateur depuis qu'il est entré en collision avec un camion près de la ville toscane de Pienza, vendredi, lors d’une compétition de paracyclisme.

Il a subi un grave traumatisme facial et crânien. Il pourrait avoir subi des dommages au cerveau.

L'ancien pilote de 53 ans, double champion en série CART aux États-Unis, a effectué deux passages en formule 1. Il a dû être amputé des deux jambes après un terrible accident en course en Allemagne, en 2001. Il a conçu ses propres prothèses et il a appris à marcher de nouveau.

Il s'est ensuite tourné vers le cyclisme handisport, dans lequel il a remporté quatre médailles d'or et deux d'argent aux Jeux paralympiques de 2012 et de 2016. Zanardi a également participé au marathon de New York et a établi un record de l'Ironman dans sa catégorie.