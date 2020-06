La MLB produirait unilatéralement un calendrier de 60 matchs

Six jours après que le commissaire Rob Manfred et le directeur de l'Association des joueurs Tony Clark eurent mené des négociations pour augmenter de 10 à 16 le nombre d'équipes admises dans les séries, étendre l'utilisation du frappeur désigné à la Ligue nationale et tenter une expérience en plaçant un coureur au deuxième but au début de chaque manche supplémentaire, l'entente a été rejetée par le comité exécutif de l'Association des joueurs dans une proportion de 33-5, lundi.

Il est évident que nous sommes déçus de ce développement , indique la MLB dans un communiqué.

Le cadre suggéré fournissait une occasion au baseball majeur et à ses joueurs de travailler ensemble pour surmonter les difficultés et les défis que présente la pandémie. Il donnait à nos supporteurs une occasion de voir un nouveau et excitant format de séries. Et il offrait aux joueurs des bénéfices importants , peut-on lire.

Les principaux propriétaires ont approuvé l'initiative d'imposer un calendrier de 60 matchs, si les derniers arrangements peuvent être mis en place, selon ce qu'a appris l'Associated Press.

La MLB a demandé au syndicat de confirmer d'ici 17 h (HAE) mardi si les joueurs peuvent se rapporter à l'entraînement et si l'Association des joueurs acceptera le manuel d'opérations lié aux protocoles portant sur la santé et la sécurité.

Un calendrier comptant 60 rencontres serait le plus court depuis la troisième saison de la Ligue nationale en 1878.

Trevor Bauer critique les deux parties

Le refus du groupe mené par Tony Clark élimine une cagnotte de 25 millions de dollars pour les joueurs en vue des séries et une somme de 33 millions en avance sur salaire pour 769 joueurs au bas de l'échelle salariale.

C'est la mort absolue pour cette industrie si elle continue d'agir comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Les deux côtés , a écrit sur Twitter le lanceur Trevor Bauer, des Reds de Cincinnati, dans un rare exemple d'un joueur critiquant le syndicat.

Nous menons l'autobus tout droit vers la falaise. Comment cela peut-il être bon pour les gens en cause? La COVID-19 nous plaçait déjà devant une situation où tout le monde était perdant, et nous avons trouvé un moyen de l'empirer. Incroyable! Trevor Bauer, lanceur des Reds de Cincinnati

Dans un communiqué, le syndicat a déclaré que le comité avait réaffirmé le désir des joueurs de rapidement retourner au travail et de façon aussi sécuritaire que possible .