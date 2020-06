Baseball majeur : il faudra encore attendre pour un règlement

Associated Press

Associated Press

Le comité de direction de l'Association des joueurs devait voter et rejeter, dimanche, la plus récente proposition du baseball majeur d'une saison de 60 matchs.

Je crois sincèrement que nous sommes devant une impossibilité quant au nombre de matchs , a écrit Manfred dans le courriel, dont l'Associated Press a obtenu une copie.

Compte tenu de la nécessité de délocaliser les équipes de la Floride, le plus tôt que nous serons prêts pour l'arrivée des joueurs est lundi de la semaine prochaine. Ça laisse 66 jours pour jouer 60 matchs.

Les joueurs veulent 70 parties et 275 millions de dollars de plus que les équipes sont prêtes à offrir.

Tony, j'écris pour réitérer ce que je vous ai dit au téléphone il y a quelques minutes, a écrit Manfred. Compte tenu des développements liés à la COVID, je comprends que les joueurs sont inquiets que la saison 2020 soit tronquée au-delà du nombre de matchs pour lesquels on s'est entendu (par exemple, nous sommes d'accord pour jouer 60 et pouvons en jouer seulement 40). Si ça devait arriver, je serais prêt à éliminer les éléments de l'entente se rapportant à 2021. Ça signifierait que nous n'aurions pas les éliminatoires élargies en 2021 et le règlement relatif au frappeur désigné retournerait à ce qu'il est actuellement (en vigueur dans la Ligue américaine, pas dans la Ligue nationale).

Les joueurs n'ont pas voté et vont se pencher sur leur prochain plan d'action, lundi.

Les éléments dans l'entente proposée pour 2020 et 2021 incluent des séries éliminatoires élargies, l'utilisation du frappeur désigné lors de matchs des équipes de la Ligue nationale et la permission d'apposer des logos publicitaires sur les uniformes. La présence d'un coureur au deuxième coussin pour amorcer une manche supplémentaire fait partie des éléments inclus uniquement pour la saison 2020.

Certains joueurs préféreraient qu'il n'y ait pas d'entente et que Manfred détermine unilatéralement le calendrier. Parce que les joueurs insistent pour être payés au plein prorata, le commissaire a menacé de tenir une saison d'environ 50 matchs.

L'entente proposée donnerait le droit à Manfred de suspendre ou d'annuler les matchs si des restrictions liées aux déplacements à travers les États-Unis sont imposées ou s'il détermine, après avoir consulté des experts médicaux et le syndicat, que des changements dans les circonstances posent un risque déraisonnable pour la santé et la sécurité des joueurs ou du personnel pour présenter ces matchs, même sans spectateurs dans les gradins .

La proposition du baseball majeur pour un calendrier de 60 matchs inclut 1,48 milliard de dollars en salaires et une cagnotte de 25 millions pour les joueurs en prévision des séries éliminatoires. Celle du syndicat est de 1,73 milliard en salaires et une cagnotte de 50 millions.