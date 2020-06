Borna Coric, second cas positif à la COVID-19 après l'Adria Tour

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le message de Borna Coric sur Twitter Photo : Twitter

Bonjour, tout le monde, je voulais vous annoncer que j'ai été testé positif à la COVID-19. Je veux être certain que toute personne ayant été en contact avec moi ces derniers jours se fasse tester! Je suis vraiment désolé pour le mal que j'ai pu faire , a écrit Coric, détenteur du 33e rang mondial, sur Twitter.

Le Bulgare Grigor Dimitrov avait fait la même révélation, dimanche. Il a annoncé qu’il avait été déclaré positif à la COVID-19, après avoir participé samedi à la deuxième étape de l’Adria Tour. La finale a aussitôt été annulée.

Rentré à Monaco après avoir déclaré forfait pour son deuxième match de la journée de samedi, Dimitrov a annoncé son diagnostic sur Instagram.

De son côté, le Croate Marin Cilic a subi un test de dépistage négatif, dont il a dévoilé le résultat, lundi. Le Serbe Novak Djokovic n'a quant à lui pas subi de contrôle pendant le tournoi.

Novak n’a pas ressenti de symptômes, et personne non plus dans son environnement, le personnel professionnel inclus, donc il n’a pas encore été testé. Une fois arrivé à Belgrade, il contactera un épidémiologiste, et il suivra la procédure avec son médecin et en accord avec les recommandations du service de santé , a indiqué l’organisation de l’Adria Tour.

Le Serbe et sa famille ont tous subi des tests de dépistage à Belgrade. Les résultats ne sont pas connus à l'heure actuelle.

Nick Kyrgios outré

L'Australien Nick Kyrgios n'a pas hésité à critiquer les joueurs et l'organisation de ce tournoi amical sur Twitter.

Organiser ce tournoi amical, c'était une décision stupide. Je vous souhaite un prompt rétablissement, les gars, mais c'est ce qui arrive quand on ne respecte pas tous les protocoles sanitaires. Ce virus n'est pas une blague. Nick Kyrgios, joueur de tennis australien

Ce sont les conditions concernant la présentation de l'événement qui sont dénoncées par Kyrgios, soit les nombreux spectateurs dans les gradins et le non-respect des mesures qui peuvent freiner la propagation de la COVID-19

Dimanche, en rencontre de presse, Novak Djokovic avait pourtant rappelé les mesures prises lors du tournoi.

Je sais qu’il y a beaucoup de critiques, surtout venant de l’Ouest. Pourquoi y a-t-il du public ? Pourquoi ne respectons-nous pas la distanciation sociale ? C’est difficile d’expliquer aux gens que la situation ici est très différente de ce qu’elle est aux États-Unis ou en Grande-Bretagne , a affirmé la première raquette au classement de l'ATP.

Nous avons toujours respecté les règles sanitaires en vigueur et attendu le feu vert des autorités, a dit Djokovic. Nous avons respecté tous les protocoles, et le résultat est génial.

Des propos contredits par un journaliste croate dans le quotidien Jutarnii List.

Il n’y avait aucune règle de sécurité dans le stade et autour , a écrit Vladimir Zrinjski, qui suivait le tournoi de Zadar.