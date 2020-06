Bubba Wallace victime d'un acte raciste en NASCAR

Nous sommes furieux et outrés, et ne pouvons exprimer assez fort à quel point nous prenons au sérieux cet acte de haine. Nous avons ouvert une enquête immédiate et ferons tout ce que nous pourrons pour identifier la ou les personnes responsables et les éliminer de notre sport , a fait savoir la NASCAR dans un communiqué.

Il n'y a aucune place pour le racisme au sein de la NASCAR , a ajouté l'organisation.

Bubba Wallace, 26 ans, est le seul pilote afro-américain à concourir à temps plein dans ce championnat de course automobile. Il est fermement engagé dans la lutte contre les inégalités raciales aux États-Unis.

À lire aussi : La NASCAR a appuyé directement sur le bobo, dit Alexandre Tagliani

Le principal intéressé a récemment soutenu la décision de la NASCAR de bannir de ses compétitions le drapeau confédéré, encore populaire dans le Sud du pays, mais qui est considéré par beaucoup comme un symbole de l'esclavagisme et de racisme.

Bubba Wallace a indiqué sur Twitter être incroyablement triste face à ce méprisable acte de racisme .

Cela ne me brisera pas , a-t-il renchéri. Je ne renoncerai pas et je ne reculerai pas .

La course de dimanche à Talladega, qui devait être la première de la saison présentée devant un public, après une interruption causée par la pandémie de COVID-19, a été reportée à lundi en raison d'orages.