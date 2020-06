Il y a 50 ans, Pelé et le Brésil incandescents en finale de la Coupe du monde

Un match mythique et l’épilogue d’une génération mythique. Le 21 juin 1970, le Brésil de Pelé bat l’Italie 4-1 et gagne sa troisième finale de la Coupe du monde en quatre tournois. Cette Seleção a marqué l’imaginaire des amateurs de l’époque, dont certains la qualifient encore, 50 ans plus tard, de meilleure équipe de tous les temps.

Après leurs deux premiers sacres en 1958 et 1962, les Brésiliens, en 1966, ont une cible à l’arrière des genoux. Pelé subit tant de fautes dans la victoire de 2-0 contre la Bulgarie en ouverture de tournoi qu’on lui impose un repos pour la rencontre suivante, un revers de 3-1 contre la Hongrie.

En 1966, Pelé avait été la cible de nombreux coups. Son genou droit le faisait souffrir pendant la défaite de 3-1 contre le Portugal. Photo : Getty Images / Central Press

Le Roi joue le troisième match, contre les Portugais, qui lui réservent aussi de vilains coups. Les Brésiliens perdent encore 3-1. Les doubles champions en titre sont éliminés. Pelé annonce sa retraite internationale. La débâcle est totale.

Mais après deux ans d’absence, Pelé accepte un rappel en équipe nationale. Les qualifications pour la Coupe du monde de 1970 donnent un élan à la Seleção.

D’abord et avant tout, j’ai décidé que je n’allais pas finir ma carrière en perdant, écrira Pelé dans son autobiographie. Après tout ce que j’avais accompli, après avoir marqué mon 1000e but, je ne laisserais rien assombrir la fin de ma carrière internationale. J’allais partir en pleine gloire.

Pelé tient aussi à jouer un Mondial au complet. En 1958, il était entré en scène dans le troisième match de la phase de groupe. En 1962, il s’était blessé dès la deuxième rencontre.

Quand les Brésiliens se présentent au stade Azteca, à Mexico, pour la finale de 1970, Pelé a joué tous les précédents matchs en entier. Ça ne changera pas contre l’Italie. L’enjeu est trop grand.

La Coupe du monde comme la Lune

Le trophée Jules-Rimet, dont on voit une réplique dans la main gauche de l'entraîneur victorieux Mário Zagallo, a cédé sa place au trophée actuel de la Coupe du monde après le tournoi de 1970. Photo : Getty Images / AFP/ANTONIO SCORZA

Les deux pays ont déjà gagné deux Coupes du monde. Le règlement prévoit que la première nation trois fois championne aura l’honneur de conserver à jamais le trophée Jules-Rimet. Et pour le Brésil, cette réussite dépasserait largement le cadre sportif.

Depuis 1964, les forces armées sont au pouvoir au Brésil. Le général Médici, en poste depuis octobre 1969, a conscience du bénéfice politique que peut lui apporter le sport.

Pelé, peut-être un peu naïvement, affirmera qu’il n’a jamais senti d’ingérence politique dans l’équipe – même si le préparateur physique Cláudio Coutinho, un militaire qui avait étudié les techniques de la NASA, lui dira qu’une victoire apaiserait le peuple .

Médici obtiendra néanmoins l’inclusion de Dario dans l’équipe de 1970, mais uniquement après le remplacement de João Saldanha, un ancien communiste, par Mário Zagallo au poste de sélectionneur.

Et comme le soutient l’historien David Goldblatt dans son livre The Ball is Round, la conquête de la Coupe du monde revêtait pour le Brésil la même importance que celle de la Lune pour les États-Unis.

Comme les Américains, mais de manière forcément plus raisonnable, les Brésiliens ont consacré des ressources scientifiques, psychologiques et économiques au développement du soccer national et international et à la victoire, particulièrement en Coupe du monde, écrit Goldblatt. Mais à l’opposé de la réflexion aride et rationnelle derrière le programme spatial américain, le soccer brésilien reposait sur d’autres paramètres : le soccer comme art, comme spectacle, comme danse.

Pour les Brésiliens, il ne suffit pas de gagner. Il faut aussi la manière. La finale contre les Italiens, c’est l’occasion d’établir la suprématie de leur style sur celui de la Squadra Azzurra, perçue – parfois à tort – comme résolument portée sur la défense. Les cyniques ont cependant un argument valable ici : si les Italiens avaient marqué huit fois en quarts et en demi-finales, ils avaient toutefois réussi l’exploit de gagner le groupe 2 avec un seul petit but en trois matchs.

Jean Bernier, membre du Temple de la renommée du soccer québécois et père d’un certain Patrice Bernier, est comme beaucoup d’Haïtiens d’origine un admirateur de l’équipe brésilienne. Il se souvient d’une équipe complète, sans faiblesse .

Selon moi, cette équipe-là, c’est la meilleure équipe nationale qui ait jamais existé, tous pays confondus, soutient M. Bernier. Félix, le gardien, on ne pouvait pas évaluer ses faiblesses, car il ne recevait pas beaucoup de tirs!

La finale fait vibrer l’Azteca

Les Sud-Américains ouvrent la marque dès la 18e minute quand Pelé met la tête sur un centre de Roberto Rivellino après une rentrée de touche. Un Brésilien superstitieux ne peut alors s’empêcher de se ronger les ongles : dans les cinq finales précédentes, l’équipe qui a brisé la glace a perdu.

Les craintes des Brésiliens semblent se concrétiser à la 37e minute. Trop confiant, Clodoaldo tente une talonnade vers Everaldo dans sa moitié de terrain, mais Roberto Boninsegna s’empare du ballon et s’en va battre Félix. C’est 1-1 à la pause.

Les nerfs brésiliens se calment en deuxième mi-temps. Gérson et Jairzinho touchent tous deux la cible dans un intervalle de cinq minutes. Le second s’inscrit dans l’histoire puisqu’il devient le deuxième joueur à marquer à tous les matchs d’une Coupe du monde, après Alcides Ghiggia – son équipe uruguayenne n’avait toutefois eu qu’à disputer quatre rencontres pour triompher en 1950.

[Le problème des Italiens], c’est qu’ils avaient besoin de changer leur plan de match pour nous battre, écrira Pelé. Ils devaient nous attaquer, et ils ne l’ont pas fait. Ils ont reculé pour absorber la pression, mais nous avons mis trop de pression.

Le défenseur italien Giacinto Facchetti (à gauche) suivait le Brésilien Jairzinho partout sur le terrain. Photo : Getty Images / AFP/STAFF

Vient ensuite l’un des plus beaux buts de tout le soccer international. L’entraîneur Mário Zagallo, conscient du marquage individuel serré que déployaient les Italiens, avait ordonné à ses hommes de surveiller tout particulièrement l’arrière gauche italien Giacinto Facchetti. Celui-ci suivait Jairzinho comme s’il était son serviteur, ce qui libérait une ouverture devant l’arrière droit brésilien, Carlos Alberto Torres.

On appelait cet espace l'avenue , soutiendra Pelé.

À la 86e minute, Clodoaldo, balle au pied, se moque brillamment de quatre rivaux avant de remettre le ballon à Rivellino, qui trouve Jairzinho – l’ailier droit – sur le côté gauche. Facchetti le défie, mais Jairzinho rentre dans l’axe et donne le ballon à Pelé devant la surface de réparation.

L’avenue est libre. L’attaquant Tostão, opéré pour un décollement de la rétine quelques mois auparavant, voit l’action se dérouler et pointe le couloir droit, mais Pelé n’a pas besoin de regarder de ce côté. Il fait rouler le ballon jusque dans la trajectoire de Carlos Alberto, qui décoche un boulet dès qu’il met le pied sur le cuir. Un but qui ne fait qu'accroître l'écart, mais qui ajoute certes la manière au fait de gagner.

Avant, le football, ça se jouait comme le hockey dans le temps du père de Pierre Bouchard : les défenseurs ne traversaient pas la ligne, rappelle Jean Bernier. Avant le Brésil, les défenseurs envoyaient les ballons en avant. Ils étaient statiques. C’est avec les Carlos Alberto de ce monde, les Santos en 1958, que le jeu est devenu plus dynamique. Tout le monde bouge.

Le moment le plus exceptionnel, c’est le but de Carlos Alberto. C’est un but légendaire. Jean Bernier, membre du Temple de la renommée du soccer québécois

C’est 4-1. C’est terminé. Champion en 1958 et en 1962 comme joueur, Mário Zagallo l’est désormais aussi comme entraîneur, un exploit unique jusqu’à la victoire du Français Didier Deschamps en 2018.

À titre de capitaine, Carlos Alberto soulève le trophée que pourra garder son pays. La coupe, comme la capacité du Brésil à accéder aux demi-finales, disparaîtra mystérieusement dans les années 1980.

Carlos Alberto était le capitaine de l'équipe brésilienne de 1970. Photo : Associated Press / Gianni Foggia

Et l’Italie dans tout ça?

Au fil des ans, le récital des Brésiliens a presque évacué les Italiens de la conversation au sujet de cette finale. Leur exploit est pourtant remarquable, eux qui n’avaient rien fait qui vaille depuis leurs deux championnats consécutifs en 1934 et 1938 : quatre éliminations en phase de groupe et une exclusion du tournoi en 1958.

En Italie, quand on évoque le Mondial de 1970, on pense d’abord et avant tout au match du siècle contre l’Allemagne en demi-finale, une rencontre si marquante qu’une plaque en son honneur est affichée au stade Azteca.

L’Italie gagne la partie 4-3 après que l’Allemand Karl-Heinz Schnellinger eut forcé la prolongation à la 90e minute en créant l’égalité… 1-1. S’en suivent 30 minutes complètement folles où les deux équipes oublient de défendre. Le but gagnant, à la 111e minute, est celui de Gianni Rivera.

L'Italien Gianni Rivera n'a joué que six minutes en finale de la Coupe du monde de 1970. Photo : Getty Images / AFP/STAFF

Ce dernier est au cœur d’une immense controverse qui découle de la finale. À partir des quarts, le sélectionneur Ferruccio Valcareggi met en œuvre la staffetta, une stratégie qui vise à tirer le maximum de deux joueurs, Sandro Mazzola et Rivera. Les deux sont des milieux créateurs prolifiques, mais Valcareggi juge qu’ils déséquilibreraient l’équipe s’ils jouaient en même temps.

Valcareggi décide donc que Mazzola amorcera les matchs et que Rivera le remplacera au retour de la mi-temps. La démarche porte ses fruits.

Mais après la pause, en finale, Rivera n’est pas sur le terrain. Il n’y entre qu’en toute fin de rencontre, quand c’est déjà 3-1.

Ce sont les six minutes les plus célèbres du soccer italien, fait valoir l’historien John Foot dans son livre Calcio. Pourquoi Valcareggi a-t-il fait ça? Était-il masochiste? Sadique? Un peu des deux? Il a plus tard prétendu avoir mal lu le chronomètre. D’autres ont soutenu que Rivera, aux yeux de Valcareggi, devait faire partie de la défaite de son équipe.

C’est que Rivera, avant la Coupe du monde, est très critique de la direction de l’équipe nationale. En bon représentant de l’AC Milan, il a horreur du catenaccio de l’Inter de Milan, qui exerce une influence irrésistible sur le soccer italien dans les années 1960. Il sent que les dirigeants veulent l’exclure de l’équipe, d’autant plus que Giovanni Lodetti, son troisième poumon à Milan comme le décrit John Foot, est renvoyé à la maison.

Après le tournoi, lorsque l’avion de l’équipe atterrit à Fiumicino, quelque 10 000 personnes accueillent l’équipe. Bon nombre d’entre elles n’y sont pas pour faire la fête, si bien que la police doit intervenir. Mais Rivera sera à peu près épargné par le tollé national. Valcareggi restera quand même en poste jusqu’à la Coupe du monde de 1974.

L’Italie y sera éliminée dès la phase de groupe. Et jamais on ne fera oublier à Valcareggi les fameuses six minutes.