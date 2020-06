La MLB prône une saison de 60 matchs, pas plus

L'Association des joueurs du baseball majeur a publié un communiqué en soirée, vendredi.

En plus de l'information au sujet du nombre de matchs, on peut y lire que les dirigeants ont informé les joueurs qu'ils ne répondront pas à la plus récente proposition du syndicat déposée la veille qui demandait une saison de 70 rencontres. Le commissaire Rob Manfred avait aussitôt rejeté cette proposition.

La MLBPA ajoute que son comité de direction va se réunir dans un avenir rapproché pour déterminer les prochaines étapes.