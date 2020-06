Leylah Annie Fernandez prête pour un autre début de saison

Il y a longtemps que je n'ai pas joué un match dit officiel, j'ai hâte de retrouver cette sensation , avoue Fernandez de son domicile, à Boynton Beach, en Floride, où elle attend ce moment depuis plus de trois mois.

Cette compétition, qui ne figure pas au calendrier de la WTA, est un tournoi auquel seulement 16 joueuses ont été invitées à prendre part selon une formule par équipes.

Les Américaines Madison Keys et Bethanie Mattek-Sands ont été nommées capitaines et procéderont lundi à un repêchage pour définir leur formation. Un total de 16 matchs en simple et 8 en double seront au programme jusqu'au 28 juin.

Le Credit One Bank Invitational accueillera notamment la championne des Internationaux d'Australie, Sofia Kenin, et plusieurs joueuses d'élite dont Sloane Stephens, Victoria Azarenka, Amanda Anisimova et Monica Puig, championne olympique à Rio il y a quatre ans.

La championne en titre des Internationaux des États-Unis, Bianca Andreescu, qui devait prendre part au tournoi, a finalement préféré se retirer sans préciser la raison de son forfait. Fernandez n'est cependant pas la seule Canadienne inscrite, Eugenie Bouchard sera elle aussi à Charleston.

Je suis contente de pouvoir jouer, mais j'ai quand même un peu peur puisqu'il faut voyager. C'est un premier pas vers le retour à la normale. Il faut suivre les règles mises en place par les gouvernements et les médecins.

Leylah Annie Fernandez pendant la finale des Internationaux de France juniors en 2019 Photo : Getty Images / Julian Finney

Leylah Annie Fernandez, sacrée championne junior à Roland-Garros l'an dernier, a été informée des restrictions qui l'attendent là-bas.

Seulement deux invités pourront m'accompagner. Mon entraîneur Romain Derrider et ma mère seront à mes côtés. Dès mon arrivée, je devrai être testée. Je ne pourrai utiliser que mes propres balles et garder mes distances avec mes rivales. Pas de poignée de main ni de câlin. Si on fait ça bien, peut-être que le tennis pourra revenir plus vite comme avant.

De nombreux joueurs et joueuses ont émis des craintes sur la faisabilité de ce retour au jeu. Afin de réduire les risques d'éclosion du virus, les organisateurs des Internationaux des États-Unis, qui auront lieu à compter du 31 août à New York, ont déjà annoncé l'annulation du tournoi de qualification qui fournissait l'occasion aux joueurs et joueuses les moins bien classés de se tailler une place au tableau principal. Le nombre de participants au tournoi en double a aussi été réduit et l'épreuve de double mixte a été rayée du programme.

La Canadienne Gabriella Dabrowski, spécialiste du double, a vivement critiqué cette décision qui, selon elle, va nuire à la parité sur le circuit.

C'est certain que les tournois du grand chelem procurent de nombreux points qui permettent de grimper au classement, explique Fernandez qui, avec sa 118e place mondiale, n'est pas certaine d'accéder au tableau principal à Flushing Meadows. Je suis un peu déçue, mais mon équipe demeure confiante que je pourrai participer à ce tournoi.

Aux Internationaux des États-Unis, les joueurs et joueuses devront aussi composer avec de nombreuses contraintes pour respecter les règles sanitaires mises en place pour contrer le coronavirus. Il n'y aura pas de spectateurs dans les estrades.