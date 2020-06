La coalition des joueurs noirs de la MLS voit le jour

Le défenseur Justin Morrow du Toronto FC est à la tête de la toute nouvelle Coalition des joueurs noirs de la MLS (BPC), qui vise à lutter contre les inégalités raciales dans la ligue et à avoir un impact positif sur les communautés noires du Canada et des États-Unis.

La naissance de cette coalition a été annoncée, vendredi, le jour où la fin de l'esclavage aux États-Unis est célébrée le 19 juin, sous le nom de Juneteenth. Sans être un jour férié national officiel, le Juneteenth (contraction de juin et de 19 en anglais) commémore la libération des derniers esclaves aux États-Unis, le 19 juin 1865, soit deux mois après la fin de la guerre de Sécession.

Cette initiative prend place avec en arrière-plan les manifestations mondiales contre le racisme et les violences policières, qui font suite à la mort de George Floyd, étouffé par un policier à Minneapolis.

Nous nous engageons à contribuer à combler l'écart en matière d'égalité raciale qui existe dans notre ligue en faisant pression par des initiatives comme l'éducation à l'égard des préjugés, des cours d'éducation culturelle et des pratiques de diversification d'embauche , précise la coalition dans un communiqué.

Au-delà de la résolution de ces enjeux négligés dans l'environnement du soccer dans ce pays (les États-Unis), la BPC s'est engagée à lutter contre les injustices raciales qui ont empêché les Noirs d'avoir une société plus équitable , poursuit-elle.

La coalition a affirmé que plus de 70 joueurs noirs de la MLS se sont joints à Ray Gaddis (Union de Philadelphie), CJ Sapong (Fire de Chicago), Quincy Amarikwa (anciennement DC United), Kendall Waston (FC Cincinnati), Jeremy Ebobisse (Timbers de Portland), Sean Johnson (New York City FC), Bill Hamid (DC United), Earl Edwards Jr. (DC United), Jalil Anibaba (Nashville SC), Kei Kamara (Rapids du Colorado) et Ike Opara (Minnesota United), qui siègent au conseil d'administration.

Morrow agira comme directeur de la coalition.

Bien que la coalition affirme qu'il s'agit d'une organisation autonome, elle s'associera à l'Association des joueurs de la MLS et à la MLS pour les questions raciales, d'autres initiatives et des dons de bienfaisance. Jusqu'à présent, elle affirme avoir obtenu 75 000 dollars américains en dons de bienfaisance de la part de l'association des joueurs.

La MLS a publié un communiqué, disant qu'elle reconnaît et soutient fièrement le groupe et a qualifié ses membres de leaders influents du changement .

La NBA donne congé à ses employés pour Juneteenth

La NBA a quant à elle décidé d'accorder pour la première fois un congé payé à ses employés à l'occasion du Juneteenth , emboîtant le pas de la NFL qui avait également annoncé cette initiative il y a une semaine.

La NBA a déclaré dans un communiqué qu'elle voulait donner à ses employés la possibilité de profiter de cette journée pour faire une pause, s'instruire davantage et réfléchir à l'histoire et à l'état actuel des discriminations raciales dans notre pays .

Presque toutes les équipes de la NBA et de la WNBA (ligue féminine) vont ainsi profiter du 19 juin comme d'un jour férié offert par la Ligue, certaines franchises prévoyant même des activités en lien avec la lutte contre les discriminations raciales.