Carcillo intente un recours collectif contre la LCH au nom des joueurs victimes de sévices

Daniel Carcillo et Garrett Taylor, qui ont joué dans la Ligue de l'Ouest de 2008 à 2010, ont déposé jeudi une déclaration en ce sens auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

La LCH et ses trois organisations membres, la Ligue de l'Ouest (WHL), la Ligue de l'Ontario (OHL) et la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), sont visées dans cette affaire, tout comme les 60 équipes qui font partie de la LCH.

Une déclaration de Koskie, Minsky LLP, le cabinet d'avocats représentant Carcillo et Taylor, a déclaré que l'action est au nom des jeunes âgés de 15 à 17 ans qui ont été agressés sexuellement et physiquement, harcelés ou maltraités alors qu'ils étaient loin de la maison à jouer pour les équipes de la LCH . Aucune des allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.

La LCH n'a pas répondu aux demandes des médias. La plainte ne détaille pas quelle est précisément la réparation des dommages souhaitée par Carcillo et Taylor.

Daniel Carcillo, qui a porté les couleurs du Sting de Sarnia de la Ligue de l'Ontario entre 2002 et 2005, et Taylor allèguent avoir été victimes de mauvais traitements lors de séances d'initiation.

Daniel Carcillo dans l'uniforme du Sting de Sarnia Photo : Sarnia Sting

La poursuite demande des dommages et intérêts pour négligence, violation des obligations fiduciaires et rupture de contrat, et demande une déclaration selon laquelle les équipes et les ligues sont responsables du fait d'autrui des abus commis par leurs employés et leurs joueurs.

Cette affaire concerne de jeunes mineurs victimes d'actes violents de harcèlement, d'agressions physiques et sexuelles et de traumatisme psychologique au hockey mineur, a déclaré Carcillo dans un communiqué. J'ai été un de ces jeunes quand j'ai joué dans la ligue de l'Ontario. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres comme moi.

En novembre 2018, Daniel Carcillo avait écrit sur ses réseaux sociaux à propos des sévices qu'il a subis lors de sa première saison avec le Sting de Sarnia en 2002-2003. Il avait écrit qu'alors âgé de 17 ans, il avait subi les intimidations et le harcèlement des joueurs vétérans de l'équipe, sur une base quotidienne.

La Ligue de l'Ontario avait alors répondu au témoignage de Carcillo.

Dans un communiqué envoyé au site blackburnnews.com, l'OHL avait expliqué qu'elle avait une politique de tolérance zéro en matière d'intimidation, et qu'elle avait depuis plusieurs années pris des mesures pour contrer l'intimidation et le harcèlement.

Aujourd'hui dans l'OHL, tous les joueurs reçoivent par le biais de leur équipe une formation sur la prévention de l'intimidation et du harcèlement, avait écrit l'OHL dans son communiqué. Tous les joueurs doivent préciser par écrit à la ligue qu'ils ont suivi la formation. Les joueurs sont encouragés à partager leurs craintes sans risque de représailles.

Daniel Carcillo a participé à neuf saisons dans la LNH et a remporté à deux reprises la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago, en 2013 et en 2015. Il a travaillé à protéger les droits des joueurs depuis sa retraite en 2015.