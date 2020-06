Montréal 1976 : quand Greg Joy et la pluie ont fait taire Dwight Stones

Bilan canadien pour les Jeux : 11 médailles, soit 5 d’argent et 6 de bronze.

C’est un fait. Ça n’était jamais arrivé.

Je me souviens qu’en 1976, tout au long des Jeux, on l’a évoqué comme une menace… qui a fini par se concrétiser.

J’avais 16 ans. Je ne passais pas ma vie drapé dans l’unifolié, mais c’était quand même agaçant. Et comme le Canada a répété ce douteux exploit aux Jeux d’hiver de Calgary en 1988, il a fallu attendre la médaille d’or d’Alexandre Bilodeau, le 14 février 2010 à Vancouver, pour enfin tourner la page sur cette embarrassante statistique.

Des exploits

En 1976, même sans médaille d’or, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’exploits dignes de mention.

Il y a eu ceux des athlètes internationaux évoqués dans une précédente chronique, comme Nadia Comaneci que nous saluerons samedi à l’émission Souvenirs olympiques sur ICI Télé 18 h 30.

Et il y a eu ceux des athlètes canadiens, à commencer par Greg Joy.

Sous la pluie

Joy a remporté la seule médaille canadienne en athlétisme à Montréal. Dans un concours de saut en hauteur tenu sous la pluie, il a étiré le suspense jusqu’à son troisième essai avant de franchir la barre à 2,23 mètres.

Dwight Stones Photo : George Herringshaw

L’Américain Dwight Stones, détenteur de la marque mondiale et largement favori, avait glissé sur la surface synthétique et avait dû se contenter du 3e rang.

Les Canadiens français

La presse avait rapporté dans les jours précédents des propos désobligeants que Stones aurait tenus à l’endroit des Canadiens français.

Vrai ou faux? Stones a toujours éludé la question, même des années plus tard quand il a reconnu son attitude de prima donna et regretté son caractère détestable.

En juillet 1976, le contexte ne lui était pas favorable. Lesdits Canadiens français avaient la peau sensible. Ils allaient élire un premier gouvernement indépendantiste quatre mois plus tard. Alors, quand Stones a été éliminé, personne ne s’est plaint. Et quand Joy a franchi la barre pour le devancer, le stade a explosé.

Le Polonais Jacek Wszola est allé jusqu’à 2,25 mètres pour remporter l’or. Mais l’exploit de Joy avait déjà contenté chacun, or ou pas.

Michel Vaillancourt

En sports équestres, Michel Vaillancourt a lui aussi remporté une médaille d’argent inoubliable.

Sur un parcours boueux, trempé par la pluie, à Bromont, il a pris la deuxième place du concours de sauts d’obstacles.

Michel Vaillancourt sur Branch County Photo : La Presse canadienne / RW/Association olympique canadienne

À 22 ans, il est devenu le plus jeune cavalier de l’histoire olympique à gagner une médaille individuelle. Et il l’est encore aujourd’hui.

Il a gagné cette médaille avec un jeune cheval de sept ans, Branch County, qu’il ne montait que depuis quelques mois.

Cela a été son heure de gloire olympique. Quatre ans plus tard, l’équipe canadienne au complet avait d’excellentes chances de médailles, mais le Canada a boycotté les Jeux de Moscou.

Anne Jardin

On a souvent dit, à tort, que Michel Vaillancourt avait été le seul médaillé québécois des Jeux de Montréal.

C’est profondément injuste pour Anne Jardin (prononcez Djardeen), de Pointe-Claire, qui a remporté deux médailles de bronze. Elle était du relais 4 x 100 m libre et du relais 4 x 100 m quatre nages. Et il ne faudrait pas oublier non plus Robin Corsiglia, de Kirkland, membre du relais 4 x 100 m quatre nages elle aussi.

La natation a d’ailleurs valu au Canada huit de ses onze médailles, en 1976.

Lucille Lemay lors de sa participation aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 1984. Photo : La Presse canadienne / Tim O'lett/Association olympique canadienne

Et Lucille…

Un mot sur Lucille Lemay, presque tombée dans l’oubli jusqu’à ce qu’on l’intronise au Panthéon des sports du Québec en 2008.

Lucille qui?

Répétez après moi : Lucille Goyette Lemay, 5e en tir à l’arc aux Jeux de Montréal. C’est la meilleure performance olympique de l’histoire canadienne, à deux doigts du podium.

Non, ce n’est pas l’or. Mais c’est quand même pas mal!

Et en 1976, chez nous, dans notre cour, c’était mieux que pas mal. Tout comme pour Jocelyn Lovell et Pierre Harvey sur leur vélo, Evert Bastet dans son voilier, Beverly Boys au tremplin, Pierre St-Jean sous la barre et Guy Leclerc dans la piscine.