Le temps de se préparer : une occasion unique pour les entraîneurs de la LNH

Le monde du sport nous a déjà appris que si on modifie certaines variables dans un cadre compétitif, les entraîneurs s’ajustent automatiquement afin de pouvoir continuer à remporter des matchs. On pourrait donc assister à quelque chose de totalement inusité au début du mois d’août, quand 16 équipes de la LNH tenteront de mériter une place pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley .

En raison de la pandémie et du classement inachevé de la saison 2019-2020, la LNH a choisi d’inventer une étape de qualification, une série 3 de 5, qui permettra à huit équipes gagnantes de se qualifier pour les séries éliminatoires. Pour l’instant, seules les formations qui occupaient les quatre premiers échelons des associations de l’Est et de l’Ouest sont assurées de pouvoir lutter pour l’obtention du saladier de Lord Stanley.

Nous assisterons donc à quelque chose d’unique dans l’histoire de la LNH. En effet, pour la première fois en plus de 100 ans, des équipes ont connu avec plus de deux mois d’avance l’identité des adversaires qu’ils croiseront dans une série. Par exemple, le Canadien sait déjà depuis plusieurs semaines qu’il affrontera les Penguins de Pittsburgh durant ce tour de qualification. Et les Maple Leafs de Toronto savent qu’ils ont rendez-vous avec les Blue Jackets de Columbus.

Par ailleurs, puisqu’aucun autre match officiel n’est prévu avant le début de ce tour qualificatif, les entraîneurs des 16 équipes qui seront appelées à y participer ont amplement le temps de décortiquer des centaines d’heures de films, d’articuler une stratégie cohérente, d’attribuer des rôles précis à certains de leurs joueurs et de les préparer à remplir ces rôles avec succès.

Ceux qui se donneront la peine d’en profiter pourraient considérablement surprendre leurs rivaux.

Bien sûr, dans le quotidien normal de la LNH, les entraîneurs convient déjà leurs joueurs à des séances de visionnement au cours desquelles on identifie les grandes tendances des systèmes de jeu et des unités spéciales des prochains adversaires. Mais parce que les matchs se succèdent à un rythme fou, on ne gratte forcément que la surface et on ne se perd pas nécessairement dans les détails.

En séries éliminatoires, notamment avant que le premier tour se mette en branle, les entraîneurs ont parfois la chance de profiter d’une semaine pour approfondir la préparation à leur équipe. Ils apportent ensuite des ajustements à leur stratégie de match en match. Mais ils ne disposent jamais de deux mois pour élaborer un plan.

En ce moment, les entraîneurs des 16 équipes de la LNH qui prendront part à ce tour de qualification se retrouvent donc dans une position semblable à celle des entraîneurs de boxe qui savent, plusieurs mois à l’avance, que leur protégé affrontera tel ou tel adversaire dans un combat significatif.

Si les boxeurs se battaient trois fois par semaine et 82 fois par année, leurs entraîneurs agiraient probablement exactement comme le font les hommes qui dirigent des équipes de la LNH. Ils tenteraient de gérer l’énergie de leur athlète le mieux possible en limitant le nombre de séances d’entraînement et ils s’en tiendraient à des séances de visionnement efficaces, mais assez sommaires, au cours desquelles leur boxeur pourrait apprendre quelques informations essentielles sur le prochain adversaire.

Heureusement pour eux, toutefois, les entraîneurs de boxe vivent dans un autre monde. Ils ont le temps de se préparer.

À l’autre bout du fil, Stéphan Larouche s’enthousiasme quand je lui demande de commenter l’occasion qui s’offre à 16 entraîneurs de la LNH.

Je suis convaincu que cette situation (inhabituelle dans la LNH) constituera un avantage pour les bons stratèges! , lance-t-il.

Une bonne stratégie se bâtit en identifiant le maillon le plus faible de l’adversaire. La chaîne de l’adversaire a beau être grosse, il faut que tu trouves son maillon le plus faible. Une fois que c’est fait, ton athlète performe à son meilleur. Et la plupart du temps, quand ça se produit, il y a un impact de l’autre côté. Il y a une dégradation qui survient , explique Larouche, qui a entraîné plusieurs champions du monde, dont Lucian Bute, Éric Lucas, Jean Pascal et Leonard Dorin.

Sur les 12 semaines d’entraînement précédant un combat majeur, Larouche confie qu’il consacre les six dernières à une préparation spécifique et stratégique orchestrée en fonction des faiblesses et des forces de l’adversaire. D’un côté, on cherche à exploiter le maillon faible, et de l’autre on tente d’empêcher l’autre boxeur de trouver dans sa zone de confort.

On passe notre temps à répéter et à répéter. Et au fil des semaines, on constate que les mouvements sont peu à peu maîtrisés. Puis à un certain moment, tu le vois: ton athlète a assimilé la stratégie, elle fait partie de lui , raconte Stéphan Larouche.

Pour illustrer le niveau de minutie que les entraîneurs de boxe peuvent se permettre, l’histoire du deuxième combat ayant opposé Éric Lucas à l’Anglais Glenn Catley (en juillet 2001) s’avère absolument fascinante.

En visionnant des combats de Catley, Stéphan Larouche avait remarqué que l’Anglais abaissait brièvement sa main gauche et cessait de protéger son visage quand il cherchait une faille chez son adversaire. Le mouvement était très bref, mais régulier comme celui d’une horloge.

L'entraîneur de boxe Stéphan Larouche Photo : Radio-Canada

Pour vaincre Catley, Larouche avait alors décrété que Lucas allait devoir développer un coup qu’il ne maîtrisait pas: un crochet de droite à la hauteur de la tête qu’il allait lancer dès que son opposant allait lui offrir cette ouverture.

Au début du camp, Lucas était contre cette stratégie. Au milieu du camp, il l’avait acceptée. Et à la fin, on se disait que Catley n’avait aucune chance de remporter ce combat de championnat du monde s’il avait le malheur d’abaisser sa main gauche , se souvient Larouche.

Et effectivement, Catley avait été victime d’un retentissant K.-O., exactement comme Larouche l’avait prédit.

Bien sûr, la boxe est complètement différente du hockey. Et un combat de 36 minutes n’a rien à voir avec une série 3 de 5. Mais le temps, lui, est partout le même.

Quand tu as du temps pour te préparer, il joue en ta faveur. Surtout avec les considérables moyens dont jouissent les entraîneurs de la LNH , souligne Stéphan Larouche.

La clé du succès, c’est de bien identifier les faiblesses et de connaître par coeur les habitudes de l’adversaire, de repérer les gestes ou stratégies qu’il applique à répétition quand ça va bien, quand il est en situation de panique ou quand il se défend.

Ce dernier rappelle d’ailleurs que toutes les équipes impliquées dans ce tour de qualification auront amplement le temps de se préparer. Mais est-ce que tous les entraîneurs auront le réflexe de délaisser leur routine dans l’espoir de procurer un avantage supplémentaire à leur équipe? Nul ne le sait.

Cela dit, jusqu’où des entraîneurs qui s’en donneraient la peine pourraient-ils relever leur niveau de préparation stratégique cet été?

À titre d’exemple, les Blackhawks de Chicago, les Sharks de San José et les Devils du New Jersey ont compilé une fiche combinée de 16-4-2 (,772) contre Pittsburgh au cours des trois dernières saisons. En plus, contre ces équipes, l’unité d’avantage numérique des Penguins a maintenu un anémique taux d’efficacité de 6,1 %.

Vaudrait-il la peine de décortiquer ces matchs pour voir comment ces équipes sont parvenues à étouffer la redoutable attaque des Penguins? L’unité de désavantage du CH pourrait-elle se mettre à appliquer la stratégie des Sharks, par exemple?

Sidney Crosby Photo : La Presse canadienne / Gene J. Puskar

Ça pourrait aller très loin , ajoute l’entraîneur de boxe François Duguay.

Le centre destiné à jouer contre Sidney Crosby pourrait s’entraîner spécifiquement pendant trois semaines en copiant le style préconisé par les joueurs qui ont le plus de succès pour le contrer. Et les joueurs dont on connaît d’avance les assignations pourraient faire beaucoup plus de préparation individuelle , suggère-t-il.

Jusqu’à quel point peut-on raffiner la préparation d’une équipe de hockey sans tomber dans l’excès? Quand la rondelle tombe sur la patinoire, on ne peut certainement pas tout chorégraphier.

Mais une chose est certaine: pour cet unique tour de qualification du mois d’août, une très importante variable du cadre de compétition a été modifiée: celle du temps de préparation. Et il y a des entraîneurs qui l’exploiteront à bon escient.