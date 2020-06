Une reprise trop lente au goût des professionnels

Pendant que Marc Ramsay et Eleider Alvarez se préparent à passer la frontière pour y poursuivre la préparation du combat éliminatoire du 16 juillet, à Las Vegas, pour la ceinture WBO des mi-lourds, les promoteurs tapent discrètement du pied.

Pour un, Camille Estephan d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) a déjà un plan B en tête dans l’éventualité où le feu vert des autorités gouvernementales tardait à se matérialiser.

Si pour les entraîneurs, c’est la possibilité d’organiser des séances de combats simulés qui apparaît préoccupante, pour Estephan, c’est la mise sur pied d’événements, même à huis clos, qui est visée.

On est en discussions avec la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) et le ministère de la Santé. Je ne ferai pas de commentaires, mais disons que ça presse!

Camille Estephan