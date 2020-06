Comment se passe le retour des athlètes à l’INS? On est allé voir

Quand je suis entrée dans le centre, j’ai senti le chlore et je me suis dit : "Je suis rendue à la maison", s’exclame la plongeuse Pamela Ware. Ça fait du bien, la senteur d’une piscine.

J’avais hâte de retrouver mon trois mètres, renchérit son collègue François Imbeau-Dulac. Je suis content d’être de retour à la maison.

Les règles de sécurité établies par l'INS Québec, en collaboration avec le gouvernement, auraient pu refroidir les ardeurs des athlètes. Mais dans la pratique, le constat est positif.

J’avais peur, quand on allait rentrer, de toutes les mesures qu’ils allaient mettre, comment j’allais trouver ça, si ça allait être vraiment trop lourd, dit Catherine Beauchemin-Pinard. Mais finalement, je trouve qu’ils ont bien organisé ça et que ça se fait bien.

Le judoka de 25 ans s’adapte bien au port du masque, notamment, qu’elle ne juge pas trop restrictif.

En fait, le masque, on doit le porter quand on se déplace dans le gym, quand on va chercher des poids, mais quand tu es à ta station, tout seul, tu peux l’enlever. Donc, au moins, tu peux respirer pendant que tu fais des exercices. Catherine Beauchemin-Pinard, judoka

Les gymnastes Rose et Victoria Woo ont dû trouver une façon originale de garder la forme pendant le confinement. Heureusement, elles ont pu compter sur la créativité de leur entraîneur Michel Charron.

Nous habitons en appartement, Rose et moi, et on n’a pas un grand espace, explique Victoria Woo. Mais Michel Charron, notre entraîneur, habite sur une ferme et on allait là parce qu’il a mis de l’équipement dans la grange, une poutre et des barres. On faisait assez d’exercices avec lui, alors nous sommes quand même en forme.

Victoria Woo et sa soeur Rose Photo : Instagram/Rose Woo

Douleurs et courbatures

René Cournoyer n’a pas eu besoin de s’adonner à la gymnastique agricole. Il a plutôt eu la chance de profiter d’un gymnase aménagé dans le garage familial. Mais le retour sur tous les appareils apporte malgré tout son lot de souffrances depuis quelques jours.

Plusieurs raideurs sont apparues, assurément, admet-il. J’ai essayé de rester actif en quarantaine, mais malgré tout, ce n’est tellement pas spécifique, comparativement à ce qu’on fait dans le gymnase. Il y a des petits muscles qui n’avaient pas travaillé depuis longtemps et c’est dur ce matin. Le lever du lit a été difficile.

La tête veut, mais le corps ne suit pas encore. Celui qui étudie en physiothérapie fait preuve de prudence pour éviter de se blesser.

René Cournoyer en action aux barres parallèles pendant l'épreuve par équipe des Jeux panaméricains Photo : Getty Images / Luis Robayo

C’est vraiment un travail d’équipe, explique René Cournoyer, déjà assuré de sa place à Tokyo, où il vivra ses premiers émois olympiques. Il faut que j’écoute mon corps, les signaux que je reçois, mais aussi, il y a une planification de la part de l’entraîneur. Comment et à quelle vitesse on progresse? C’est appuyé par l’équipe médicale. On se demande combien ça prend de temps pour structurer les tendons pour être capable de prendre cette charge de travail là.

Les sœurs Woo ont abordé cette pause forcée avec positivisme, car elles ont été blessées plus souvent qu’à leur tour au cours des dernières années.

Nous avons toutes les deux eu beaucoup de blessures et nous avons dû arrêter pendant longtemps, mentionne Rose. Trois mois pour moi, ce n’est rien. J’ai dû arrêter huit mois pour mon tendon d’Achille. Nous sommes habituées, nous savons quoi faire en revenant, donc ça se fait bien.

Il n’y a toujours aucune compétition prévue à moyen terme pour les gymnastes. Les hommes n’en auront apparemment pas avant février. Les femmes pourraient amorcer leur calendrier à l’automne.

Les plongeurs et plongeuses attendent aussi de savoir quand ils pourront rivaliser à nouveau avec leurs adversaires des autres nations.

François Imbeau-Dulac Photo : Getty Images / Timothy A. Clary

Une des qualités les plus importantes d’un athlète, c’est d’être capable de faire face à l’adversité, de s’ajuster en permanence, soutient François Imbeau-Dulac. Et c’est ce qu’on fait présentement. On ne sait pas quand il y aura une compétition, mais nous devons nous assurer d’être prêts quand nous aurons une date fixée.

Le judo dans une impasse

Les judokas canadiens, eux, ne peuvent que lever des poids et faire des exercices. Ils ne peuvent pas encore se battre à cause de la distanciation toujours prescrite par la santé publique.

Idéalement, on ferait du judo demain, mais il faut être patients et suivre ce qu'on nous dit de faire , dit Antoine Bouchard, 5e aux JO de Rio.

Et pourtant, déjà, une compétition est prévue dans trois mois.

J’ai communiqué avec la Fédération internationale hier, confie Nicolas Gill, entraîneur de l’équipe nationale. On m’a parlé de Zagreb le 18 septembre. Est-ce le meilleur ou le pire scénario? Je ne sais pas (rires).

Le Canada pourrait être désavantagé face à certains pays où les mesures de confinement n’ont pas été aussi sévères.

Je pense à un pays comme l’Ouzbékistan, où ils n’ont jamais arrêté de s’entraîner, affirme Bouchard. Donc, eux, ils vont être au même niveau, tandis que nous, on va revenir.

Je pense que c’est le gros problème. Il y a des pays qui n’ont jamais été confinés et il y a des pays qui sont confinés, mais pour les athlètes olympiques, ils font fi du confinement. Nicolas Gill, entraîneur de l'équipe de judo du Canada

Chaque pays a été frappé de différentes façons et chaque pays fonctionne différemment, ajoute-t-il. Il y en a qui n’ont jamais arrêté de s’entraîner et d’autres qui sont confinés encore plus que nous. Il va y avoir un tiers qui va être avantagé, un tiers qui vont être dans le même bateau que nous et un tiers qui va être moins bien positionné.

D’autres athlètes s’interrogent à savoir s’il est prématuré d’organiser une compétition aussi hâtivement au moment où la pandémie est loin d’être enrayée.

Au début du confinement, on disait que ça allait être à l’automne, mais plus ça avançait, moins je pensais que c’était réaliste, dit Catherine Beauchemin-Pinard. Mais là, ils commencent à annoncer des compétitions, je suis un peu mitigée. Mais c’est le style de l’IJF de pousser les affaires et de vouloir faire des compétitions très vite. Donc, on va voir comment ça va se passer.

Catherine Beauchemin-Pinard en entrevue Photo : Société Radio-Canada

Les judokas canadiens devront-ils observer une quarantaine de deux semaines avant la compétition de Zagreb et une deuxième à leur retour au pays? Il est impossible de le savoir pour l’instant.