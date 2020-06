Le double champion paralympique David Eng jugé inadmissible pour Tokyo

Ce n'était évidemment pas de cette façon que j'avais l'intention de terminer ma carrière internationale et je suis déçu de ne pas pouvoir terminer là où elle a commencé avec mes coéquipiers l'an prochain à Tokyo , écrit l'homme de 43 ans dans un communiqué publié par la fédération canadienne.

Membre de l'équipe nationale depuis 2004, avec qui il a remporté l'or paralympique à Athènes en 2004 et à Londres en 2012, Eng en est l'un des capitaines depuis 2007.

Afin de respecter le code de classification des athlètes paralympiques, la fédération internationale a entamé un processus de réévaluation, en deux phases qui s'étireront jusqu'aux Jeux de Paris, en 2024, en commençant par les athlètes des classes 4.0 et 4.5, soit ceux ayant les handicaps les plus légers.

Les athlètes ayant un handicap léger, comme David (Eng), ont longtemps été admissibles aux compétitions internationales et ont participé légitiment et équitablement aux Jeux paralympiques jusqu'à aujourd'hui. Tous nos athlètes, incluant David, sont notre priorité et nous continuerons de nous tenir debout avec eux pendant ce difficile processus , a indiqué Wendy Gittens, directrice de la fédération canadienne de basketball en fauteuil roulant.

L'admissibilité de trois autres athlètes canadiens, qui n'ont pas été identifiés par la fédération, est également en cours.

Eng a été nommé en 2016 pour porter le drapeau canadien lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Rio. Il est le lauréat de trois titres d'athlète paralympique masculin par excellence de la fédération nationale de basketball en fauteuil roulant (2012, 2015, 2017).