Bianca Andreescu confirme sa présence aux Internationaux des États-Unis

La Fédération américaine de tennis (USTA), qui organise la quatrième levée du grand chelem, a annoncé mercredi la tenue de la compétition à huis clos du 31 août au 13 septembre. La veille, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, avait donné son feu à la présentation de l'événement sous cette formule.

J'ai l'intention de tirer le maximum de la possibilité qui s'offre de revenir sur les courts, de retrouver joueurs et amis, ainsi que, je l'espère, permettre aux millions d'amateurs autour du monde de revoir du tennis , a écrit Andreescu sur Twitter mercredi soir.

Première championne d'un tournoi majeur dans l'histoire canadienne, l'Ontarienne de 20 ans avait régné sur le volet féminin des Internationaux des États-Unis en 2019, après avoir vaincu en finale l'Américaine Serena Williams. Cette dernière a également indiqué qu'elle se produira devant le public new-yorkais.

Je n'ai aucun doute que l'USTA a mis en place le meilleur plan pour assurer notre sécurité, alors que nous allons reprendre le tennis en 2020 , a mentionné Andreescu.

La décision, je le sais, n'a pas été prise à la légère et je soutiens et comprends totalement les opinions de chaque joueur sur le sujet, ainsi que leur niveau de confort à l'idée de voyager sur de courtes ou longues distances pour jouer sur la plus grande scène mondiale , a-t-elle ajouté, en référence aux doutes émis par certaines des meilleures raquettes de l'ATP et de la WTA, dont Novak Djokovic et Rafaek Nadal, ainsi qu'Ashleigh Barty et Simona Halep, sur leur participation aux Internationaux des États-Unis.

Classée au 6e échelon mondial, Andreescu a repris l'entraînement dans sa province natale à la fin mai, après deux mois de pause sur les courts de tennis, forcée par la crise de la COVID-19.

Elle n'a pas joué de match sur le circuit féminin depuis le 30 octobre 2019, date à laquelle elle s'est blessée au genou gauche lors de son deuxième match du tour préliminaire aux finales de la WTA, à Shenzhen, en Chine.

Selon le nouveau protocole prévu par l'USTA, les joueurs seront testés pour le coronavirus avant leur départ pour New York, à leur arrivée et tout au long de leur séjour, à raison d'une à deux fois par semaine.

Ils pourront loger dans un hôtel, où deux chambres pour deux personnes leur seront réservées, ou bien louer une maison à l'extérieur de Manhattan. Le nombre de membres de leur entourage pouvant les accompagner reste à déterminer.