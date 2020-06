Si les matchs sont permis, il faut maintenant les organiser

Il y avait surtout de la bonne humeur, et pas tant de surprise, dans les bureaux de Baseball Québec et Soccer Québec lorsque l'annonce de la reprise des matchs de sports collectifs est tombée.

On s’attendait à ce que ça soit la prochaine annonce, on ne savait pas ce serait à quel moment alors on est content que ce soit plus tôt que tard. J’ai beaucoup de membres pour qui c’est une très belle journée le 17 juin , a réagi Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec.

J’ai des employés super dédiés que ne font que ça des plans, alors quand une annonce est faite, on se dit quel est le plan qui fit avec l'annonce aujourd’hui. Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec.

Peut-être une petite surprise, mais on voyait dans les différentes instances que c’est ce qu’on s’apprêtait à faire, donc pas de grande surprise, mais satisfait évidemment , a pour sa part mentionné le directeur général de Soccer Québec, Mathieu Chamberland.

La situation a pourtant évolué rapidement. Il y a quelques semaines à peine, il était question d’adapter les règles de différents sports pour maximiser le respect des consignes sanitaires. Que ce soit pour le baseball ou le soccer, l'intégrité du jeu sera respectée, grâce, entre autres, à la tolérance aux contacts ou rapprochements de courte durée et peu fréquents.

Ils ont bien expliqué en conférence de presse que le stade de contact à ne pas excéder entre deux personnes est de 15 minutes. On n’a pas d’étude québécoise là-dessus, mais une étude européenne au soccer professionnel, qui peut être différent de notre cadre de soccer amateur, révèle que la moyenne de temps cumulée de contact avec un autre joueur est d’environs 3 minutes , a pris soin d'expliquer Mathieu Chamberland.

Comme il y a neuf joueurs assez distancés sur le terrain, avoir des contacts avec la même personne dans un match de baseball, c’est quand même assez rare.On dit souvent que le baseball c’est le sport d’équipe le plus individuel, alors là ça paye un peu plus et ça va nous permettre de recommencer le baseball plus normal bientôt , a imagé Maxime Lamarche.

Pas de matchs le 22 juin

Même si les matchs sont permis à compter du 22 juin, aucune des ligues de la province ne sera prête à ce moment. Le processus de retour sera à géométrie variable selon les niveaux, les régions, et le nombre d'inscriptions, car dans la vaste majorité des cas elles sont toujours ouvertes.

Il est d’ailleurs recommandé de s’informer auprès de son club local. Si Baseball Québec a fixé au 4 juillet le retour officiel, on envisage la mi-juillet du côté de Soccer Québec.

On ne se cachera pas que la crise actuelle a créé un bon impact dans notre membership, alors il faut voir pour chaque club le nombre d’équipe qu’il pourrait y avoir, dans combien de groupes d’âge. C’est un travail que nous avons commencé il y a quelques semaines. Ensuite, il faudra faire les calendriers, s’assurer que tous les arbitres sont formés , a énuméré Mathieur Chamberland.

Habituellement, le travail que l’on fait en trois mois, là on va le faire en quelques jours, quelques semaines. On rentre un peu dans un marathon. Mathieu Chamberland, directeur général de Soccer Québec

« Si nos bénévoles à travers les associations ont eu beaucoup de repos pendant les mois de mars, avril et une partie du mois de mai, là présentement ça travaille comme des petites fourmis parce qu’il faut tout faire en même temps, dans un court laps de temps », a illustré Maxime Lamarche.

Et avec une reprise qui arrive plus tôt que tard, la plupart des ligues pourront disputer une saison complète.

La saison se terminera à la fête du travail, mais en enlevant les tournois, les championnats, toute cette partie de séries éliminatoires qui sont des fois est plus longues, et qui éliminent des équipes en cours de route, je pense que les jeunes vont être capable d’aller chercher le même volume de partie environs qu’ils auraient joué dans une saison , s'est réjoui Maxime Lamarche.

On peut jouer au soccer à l’extérieur facilement jusqu’à l’Action de grâce, la température nous le permet. On a aussi de plus en plus d'infrastructure synthétique qui demande moins d’entretien, alors ce sera possible d’étendre , a expliqué Mathieu Chamberland.

Si on regarde vite, on aura presque à une saison de soccer et de baseball normale.