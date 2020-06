Pas de Coupe Rogers à Toronto cet été

L’événement subit le même sort que le volet féminin, à Montréal, dont l’annonce du report a été faite en avril.

La Ville de Toronto avait fait savoir à la mi-mai qu’elle n’autoriserait pas d’événements de 25 000 personnes avant le 31 août. Les organisateurs de la Coupe Rogers ont étudié la possibilité de tenir les matchs à huis clos, mais y ont renoncé, pour des raisons de santé et de sécurité.

Nous avons évalué que pour organiser et tenir un tel tournoi, nous avions besoin d’environ 450 personnes sur le site, explique dans un communiqué Gavin Ziv, directeur général du tournoi. La sécurité de ces gens pendant près de deux semaines aurait relevé de Tennis Canada. Et, dans le contexte actuel, le niveau de risque serait demeuré élevé, surtout pour un sport comme le tennis où les athlètes proviennent des quatre coins du monde.

De plus, à l’heure actuelle, la loi fédérale relative à l’accès à notre pays et à la quarantaine obligatoire obligerait les joueurs à arriver au Canada bien avant le début de la compétition, ce qui ne facilitait pas la tâche.

Pour Eugène Lapierre, vice-président de Tennis Canada et directeur général de la Coupe Rogers à Montréal, la décision d’annuler le rendez-vous torontois allait de soi compte tenu des circonstances.

C’était devenu un secret de Polichinelle. On le savait depuis assez longtemps. On savait que ça s’en allait là. On avait regardé tous les scénarios possibles, y compris celui de ne pas avoir de spectateurs. Mais ce n’est absolument pas rentable. On aurait perdu encore plus d’argent que ce que l’on perd déjà présentement , a-t-il dit à Radio-Canadas Sports.

Mais la principale raison pour cette annulation, c’est la santé publique. On ne pensait pas que c’était une bonne idée d’accueillir des centaines de joueurs, d’entraîneurs et d’accompagnateurs et d’officiels de partout à travers le monde. Il aurait fallu instaurer une espèce de bulle médicale, une cellule médicale que l’on aurait prise à même le système public pour gérer ces gens-là et les tester tous les jours ou presque. Eugène Lapierre, vice-président de Tennis Canada et directeur de la Coupe Rogers à Montréal

La Coupe Rogers à Toronto devait se dérouler du 8 au 16 août. Elle aura maintenant lieu du 7 au 15 août 2021.

La nouvelle de son report était attendue après l'annonce de la tenue à huis clos des Internationaux des États-Unis, à New York, à compter du 31 août, et de la tenue au même endroit du Masters de 1000 de Cincinnati, du 16 au 30 août.

Ce plan américain permettra de réunir les joueurs à New York pendant près d'un mois sans les faire voyager. Ceux qui arriveront de l'étranger devront se placer en quarantaine à leur arrivée.

Avec ce programme double annoncé, Eugène Lapierre pense que les organisateurs américains jouent gros et que les risques de voir le tout échouer restent bien réels.

C’est un peu un pari qu’ils font. On pense qu’ils ont pas mal réglé toutes leurs questions avec le gouvernement et qu’ils ont eu le OK de l’État de New York. J’ai entendu que le fait de tenir le Masters de Cincinnati à New York ne plaisait pas à tout le monde à Cincinnati , a indiqué Lapierre.

Présentement, ça marche [présenter Cincinnati et les Internationaux des États-Unis au même endroit, NDLR]. Mais on ne connaît pas l’avenir. On ne sait pas s’il y aura des complications ou si le nombre de cas d’infection va augmenter. Il peut arriver toutes sortes de choses et ils vont se croiser les doigts. Eugène Lapierre

Il croit cependant que les vedettes du tennis mondial répondront présentes pour participer à une relance qu’ils attendent depuis longtemps.

L'ATP et la WTA, à l'arrêt depuis mars à cause de la pandémie, relanceront leurs activités en août. Pour les hommes (ATP), ce sera le 14 à Washington et pour les femmes (WTA), le 3 à Palerme.

De nouvelles dates pour Roland-Garros Les Internationaux de France commenceront finalement une semaine plus tard, le 27 septembre, annoncent leurs organisateurs, pour permettre la tenue des Masters de Madrid et de Rome, qui se termineront respectivement les 13 et 20. Contrairement aux Internationaux des États-Unis, il y a aura un tableau de qualifications à Roland-Garros. Il se mettra en branle le 21 septembre. Les Internationaux de France, d'ordinaire le deuxième tournoi du grand chelem d'une saison, seront cette année le dernier. Et l'hypothèse de jouer à huis clos est absolument écartée, a affirmé mercredi le président de la Fédération française de tennis (FFT) Bernard Giudicelli, mercredi

Un petit baume

Par ailleurs, Eugène Lapierre s’est réjoui de l’annonce de la réouverture prochaine des terrains de tennis intérieurs au Québec.

On est très contents. J’ai toujours pensé que notre sport pourrait être l’un des premiers à reprendre, maintenant on peut y aller à l’intérieur. Le tennis est un sport très sûr, où il y a très peu de contacts ou de rapprochements physiques à un contre un, même en double. Eugène Lapierre