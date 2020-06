L'Impact pige dans son académie pour embaucher Keesean Ferdinand et Tomas Giraldo

L'Impact de Montréal s'est entendu mercredi avec le défenseur Keesean Ferdinand et avec le milieu de terrain Tomas Giraldo, tous deux issus de son académie. Il s'agit de contrats de joueur formé au club non inclus sur l'effectif pour les saisons 2020 et 2021.

L'Impact peut toutefois inclure l'un ou l'autre à son effectif quand bon lui semble, puisque le budget salarial le permet. Une option de prolongation figure dans chaque pacte.

Ferdinand, 16 ans, est devenu le plus jeune joueur de l'équipe à se joindre au Bleu-blanc-noir dans la Major League Soccer (MLS).

C'est un rêve que je chéris depuis mon plus jeune âge qui se concrétise, a dit l'arrière dans un communiqué. Chaque heure passée sur le terrain, chaque duel gagné, chaque défaite et chaque victoire m'ont permis de grandir et de m'améliorer. Réaliser que mon club formateur me fait confiance à un si jeune âge est la preuve que tout est possible en étant déterminé et avec une bonne éthique de travail.

Membre de l'équipe U-19 cette année, Ferdinand s'est joint à l'académie de l'Impact à 10 ans, en 2014. Personne avant lui n'était passé par la pré-académie avant de signer un contrat professionnel avec la première équipe.

Keesean est un joueur capable de jouer aussi bien dans l'axe de la défense que sur les côtés, comme il l'a démontré lors du camp d'entraînement en Floride , a déclaré le directeur sportif Olivier Renard.

Né à Medellin, en Colombie, Giraldo est le 20e représentant de l'académie à effectuer le saut en MLS, cinq ans après être entré au club.

C'est un objectif que je me suis fixé il y a plusieurs années, a dit le milieu de terrain de 17 ans. Ça représente une grande fierté pour moi, ça me permet aussi de poursuivre une des traditions de ma famille. J'espère que c'est le début d'une belle histoire.