La formule E en résidence à Berlin pour boucler sa saison

Le championnat présentera entre le 5 et le 13 août six courses en neuf jours, sous la forme de trois programmes doubles.

Chaque programme double utilisera une configuration différente du circuit qui emprunte les pistes de l'ancien aéroport militaire de Berlin.

Nous avons travaillé très fort, avec la collaboration de la Ville de Berlin, qui s'est montrée flexible, et que je remercie. Notre relance se fait en mettant en priorité la sécurité de tous , a dit le Montréalais Jamie Reigle, directeur général du championnat.

Nous nous installons à Berlin pour un festival de neuf jours, pour six courses sur trois configurations de circuit, a précisé M. Reigle. Ce qui ajoute au défi que devront relever les équipes et à l'incertitude de la bataille qui se jouera pour le titre.

Rappelons que la formule E présente une saison d'hiver, entre novembre et juillet, et que cinq courses avaient déjà été disputées avant que la pandémie planétaire n'oblige le championnat à interrompre sa saison.

Au moment de la pause forcée, le pilote portugais Félix da Costa de l'équipe DS Techeetah menait au classement avec une avance de 11 points sur le Néo-Zélandais Mitch Evans de l'équipe Jaguar. Quatre pilotes se disputeront le titre à Berlin.

Avec ce blitz de six courses, la saison se terminera au bout de 11 épreuves.

Les conditions sanitaires seront très strictes sur le tarmac de l'aéroport. Les courses auront lieu à huis clos avec comme l'exige le gouvernement allemand un maximum de 1000 personnes en même temps sur le site.

Le personnel devra subir une évaluation médicale à son arrivée sur le site, et des tests de dépistage obligatoires sont prévus sur le site. De plus, le port du masque sera exigé, et les gens devront respecter la distanciation requise et les mouvements de personnel sur le site, entre les garages et la piste, seront limités au strict minimum.