Au baseball, les bons gars finissent derniers

Bien sûr, ce n’est pas vraiment le moment de parler de cela. En temps de conflit, les membres d’un syndicat doivent faire preuve d’unité et de solidarité et se ranger derrière leur leader pour ne pas affaiblir davantage leur position. Mais en même temps, quand on regarde le portrait de l’industrie du baseball dans son ensemble, on peut sérieusement se demander si un solide coup de barre n’est pas requis à la tête de l’Association des joueurs.

L’Association des joueurs de la MLB a été bâtie par Marvin Miller, un économiste et syndicaliste qui avait précédemment fait sa marque au sein du Syndicat américain des travailleurs de l’acier. Quand Miller est arrivé aux commandes en 1966, la MLBPA était un syndicat de boutique contrôlé et financé par les propriétaires. Quand il a quitté son poste en 1982, c’était le syndicat le plus puissant aux États-Unis.

L’avocat spécialisé en droit du travail Donald Fehr, qui a pris les commandes en 1982, s’était joint à la MLBPA en 1975 pour assister Miller dans le célèbre arbitrage des joueurs Andy Messersmith et Dave McNally. Ces derniers avaient disputé une saison sans signer de contrat. Ils plaidaient que la clause de réserve les attachant à leur équipe était donc caduque et qu’ils avaient droit à l’autonomie.

Messersmith et McNally ont remporté leur cause et le droit à l’autonomie a changé la face du sport professionnel.

Quand Fehr a pris les commandes de la MLBPA, le salaire moyen des joueurs s’établissait à 287 000 $. Ce dernier a dû mener d’épiques luttes juridiques contre les propriétaires, qui ont été reconnus coupables à trois reprises d’avoir mis sur pied des systèmes de collusion pour empêcher les joueurs autonomes de profiter du libre marché. Quand Fehr a cédé les rênes à Michael Weiner en 2009, le salaire moyen de ses mandants s’élevait à 2,9 millions de dollars.

Michael Weiner, un avocat diplômé de Harvard dont l’éducation comportait une solide base en économie, était qualifié de génie par les membres de son entourage. Il n’a toutefois pas eu le temps de faire sa marque. À peine deux ans et demi après sa nomination aux commandes de la MLBPA, il a été atteint par un cancer inopérable au cerveau qui l’a emporté en 2013.

C’est à ce moment que Tony Clark, un solide militant qui avait patiemment gravi les échelons au sein du syndicat après avoir disputé plus de 1500 matchs dans les majeures, a été élu pour succéder à Weiner. C’était la première fois qu’un ancien joueur de la MLB était désigné pour s’assurer que les joueurs obtiennent leur juste part dans cette industrie à la fois ultra sophistiquée et férocement antisyndicale.

Tony Clark a négocié sa première convention collective en 2016 (elle prendra fin en décembre 2021) et ce contrat, pour toutes sortes de raisons, s’est avéré catastrophique pour les joueurs.

Tony Clark (à gauche) et Rob Manfred Photo : Associated Press

Cette saison, pour une cinquième année de suite, le salaire moyen des joueurs est resté plafonné autour de 4,4 millions. Les salaires avaient même régressé deux ans de suite en 2018 et en 2019.

Tout cela, alors que les revenus des propriétaires ont fracassé des records chaque année, passant de 8,39 milliardsà 10,37 milliards entre 2015 et 2019.

Clark a certainement commis des erreurs à la table de négociation. Mais il a aussi subi une spectaculaire mauvaise foi de la part des propriétaires.

Les joueurs de la MLB, au prix de luttes coûteuses, ont toujours refusé l’imposition d’un plafond salarial. Au fil des ans, avec l’accord de la MLBPA, une taxe de luxe a toutefois été imposée aux propriétaires les plus dépensiers afin de freiner la spirale inflationniste des salaires.

Cet argent était censé s’ajouter au partage des revenus afin d’aider les équipes les moins riches à rester compétitives.

Or, depuis plusieurs années, les équipes moins riches empochent cet argent et coulent volontairement au classement au lieu de le dépenser pour embaucher des joueurs de talent. Les DG préfèrent reconstruire par la voie du repêchage.

Lors des négociations de 2016, Tony Clark a consenti à ce que la taxe de luxe devienne encore plus punitive. Au lieu d’imposer une taxe de 50 ¢ sur chaque dollar dépensé au-delà d’un certain montant (par exemple 170 millions) sur la masse salariale, cette taxe a été haussée, freinant davantage les dépenses des équipes.

Par ailleurs, le montant à partir duquel les équipes étaient taxées n’a jamais suivi la courbe des revenus.

À titre d’exemple, en 2010, alors que les revenus de la MLB s’établissaient à 6,14 milliards, les équipes étaient taxées pour chaque dollar surpassant 170 millions sur leur masse salariale. En 2019, les revenus de la MLB avaient grimpé à 10,37 milliards (une hausse de près de 69 %), mais les équipes étaient taxées (plus lourdement) à partir de 206 millions (une hausse de seulement 21,2 %).

Résultat : presque toutes les équipes refusent de payer la taxe de luxe et la limite imposée aux équipes est, dans les faits, devenue un plafond salarial.

Au cours des dernières années, les propriétaires se sont aussi mis à manipuler le temps de service de leurs plus talentueux joueurs afin de retarder leur accession à l’autonomie.

En 2015, un cas chimiquement pur s’est présenté et la MLBPA a tenté de faire corriger ces agissements des propriétaires par la voie d’un arbitrage.

La recrue Kris Bryant, des Cubs de Chicago, était alors le plus talentueux joueur des ligues mineures. Mais à la fin du camp d’entraînement, les Cubs l’ont renvoyé dans les mineures pendant huit jours pour l’empêcher d’accumuler 172 jours d’ancienneté dans les majeures (l’équivalent d’une saison).

Cette manoeuvre a eu pour effet de forcer Bryant à disputer sept saisons moins deux jours dans les majeures, au lieu de six, avant de pouvoir se prévaloir du statut de joueur autonome.

Cette tactique, clairement empreinte de mauvaise foi, a été copiée par plusieurs autres organisations. Notamment les Blue Jays de Toronto, qui ont servi la même médecine à Vladimir Guerrero fils.

Et la MLBPA a perdu la cause de Bryant en arbitrage.

Et la cerise sur le gâteau : quand le marché de l’autonomie s’ouvre au mois de décembre, nombre de propriétaires restent dorénavant confortablement assis sur leurs mains au lieu de participer à la chasse aux meilleurs talents.

Le printemps de 2019 a d’ailleurs marqué les esprits tellement il ressemblait à la bonne vieille collusion des années 1980. Alors que les camps d’entraînement étaient bien amorcés, les deux joueurs les plus talentueux disponibles sur le marché, Bryce Harper et Manny Machado, étaient toujours sans contrat.

Bryce Harper s'est finalement entendu avec les Phillies de Philadelphie. Photo : Associated Press / Matt Slocum

Et le meilleur releveur disponible, Craig Kimbrel, a dû attendre jusqu’au début de juin avant de trouver une équipe.

Additionnez tout ce qui précède et, nettement, la MLBPA est un syndicat attaqué de toutes parts dont les acquis s’érodent rapidement. C’est d’ailleurs pour cette raison que tout le monde s’attend à un mégaconflit de travail en 2021-2022.

Depuis plus d’un an, les joueurs ne s’en cachent même pas : ils mettent de l’argent de côté au cas où la saison de 2022 serait complètement annulée.

Tout cela nous ramène aux hallucinantes négociations que la MLBPA et les propriétaires ont mené depuis le début de la pandémie afin de déterminer s’il sera possible ou non de présenter une saison de baseball cette année.

En mars dernier, alors que la présentation de la saison 2020 était menacée et que la durée de la pandémie était incertaine, Tony Clark a signé une entente qui, malgré tout ce qui s’est produit depuis cinq ans, présumait de la bonne foi des propriétaires.

Alors que ses membres avaient en poche des contrats garantis, la MLBPA a consenti à ce que les joueurs soient payés au prorata des matchs disputés, laissant ainsi potentiellement plus de 4 milliards sur la table en cas d’annulation de la saison.

Alors que rien ne les y obligeait, les joueurs ont en même temps accepté de coucher sur papier des conditions extrêmement restrictives de retour au jeu: ouverture de la frontière canado-américaine, aucune restriction quant aux rassemblements dans les 30 marchés de la ligue, absence de risque pour la santé des joueurs de jouer en présence de spectateurs, etc.

En retour de cette concession majeure, les joueurs ont obtenu des peccadilles.

On a donné à la MLBPA une prestation d’urgence de 170 millions pour les plus faibles salariés et on leur a garanti qu’ils accumuleraient en 2020 la même ancienneté qu’en 2019, ce qui sera généralement favorable aux jeunes qui atteindront éventuellement l’autonomie. Clairement, il s’agissait d’un marché de dupes. Les joueurs ont échangé des fourrures contre des miroirs.

Par ailleurs, on a enveloppé dans le sulfureux, flou et malléable concept de discussions de bonne foi l’idée d’organiser une saison de baseball dont les matchs seraient disputés à huis clos.

Et depuis le début de ces discussions, surprise : Tony Clark et sa bande se font promener en bateau!

Les propriétaires n’ont cessé de formuler des propositions qui, clairement, n’avaient aucune chance d’être approuvées par les joueurs : concessions salariales supplémentaires, plafond salarial déguisé, coupes salariales variables ciblant davantage les joueurs vedettes, menaces d’imposer unilatéralement un calendrier de 50 matchs, etc.

Un jour, les joueurs se faisaient proposer un bonnet blanc, et le lendemain, on leur tendait des blancs bonnets...

Samedi dernier, Tony Clark a tenté de mettre fin à tout ce cirque en forçant les propriétaires à mettre le bluff à exécution. Il a tout simplement demandé au commissaire Rob Manfred de concevoir un calendrier de son choix en indiquant que les joueurs allaient s’y soumettre.

Et spectaculairement, Manfred soutient maintenant qu’il n’est pas certain qu’une saison aura lieu, alors qu’il affirmait le contraire quelques jours auparavant!

Je l’ai écrit il y a un mois : les propriétaires ne se comportent pas comme des gens qui ont l’intention de présenter une saison de baseball. Ils projettent plutôt l’image d’un groupe qui profite des circonstances pour placer les joueurs en situation de lock-out déguisé.

Les joueurs font face à des employeurs qui jouent dur et qui l’ont toujours fait. Incroyablement, même une pandémie et la bonne foi démontrée par la MLBPA en mars dernier n’ont pas su calmer l’envie des propriétaires de sortir le rouleau compresseur.

Sauf que les joueurs doivent aussi se rappeler que c’est Tony Clark qui a aidé Rob Manfred à s’installer derrière le volant. Et que Clark s’est même couché sur l’asphalte en laissant à Manfred le choix de l’écraser ou non. Comme on dit au baseball, les bons gars finissent derniers.