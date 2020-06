Adam Silver reconnaît que le plan de relance de la NBA ne sera pas pour tout le monde

Je peux seulement dire que ce n’est peut-être pas pour tout le monde, a reconnu le commissaire de la NBA en entrevue au réseau ESPN, lundi. [Le tournoi de relance] impliquera des sacrifices énormes pour les joueurs et tous ceux qui sont concernés, les entraîneurs, les officiels.

Ce n’est pas une situation idéale. Nous tentons de retrouver un semblant de vie normale, au milieu d’une récession, d’une crise sociale… alors je comprends très bien que pendant que nous essayons de gérer ces enjeux, certains joueurs trouveront que ce ne sera pas pour eux , a dit Silver.

Ça peut être pour des raisons familiales, pour des raisons de santé, ça peut être à cause de leurs sentiments par rapport à la situation actuelle – certains vont préférer passer leur temps ailleurs.

Un groupe de joueurs, mené par Kyrie Irving, des Nets de Brooklyn, a clairement évoqué cette possibilité en demandant à leurs confrères de penser aux ramifications d’une reprise des matchs, dans le climat social aux États-Unis.

Damian Lillard (au centre) a participé à des manifestations du mouvement Black Lives Matter à Portland. Photo : Associated Press / Craig Mitchelldyer

Le meneur Damian Lillard, des Trail Blazers de Portland, a participé à des manifestations du mouvement Black Lives Matter. Il a l’intention de jouer, malgré certaines réserves.

C’est ce qu’on fait, c’est notre gagne-pain, a dit Lillard. C’est comme ça qu’on s’occupe de nos familles. Alors de recommencer à jouer à ce sport que j’aime, reprendre la saison, j’imagine que c’est un risque que je suis prêt à assumer.

Les commissaires Roger Goodell (NFL), Gary Bettman (LNH et Don Garber (MLS) ont tous reconnu qu’il y aura probablement des tests positifs une fois que les sports reprendront, mais ils ont bon espoir de pouvoir isoler les cas rapidement, grâce à un dépistage agressif.

L’entraîneur Mike Malone rétabli de la COVID

Par ailleurs, l’entraîneur-chef des Nuggets de Denver Mike Malon a dévoilé lundi qu’il avait contracté le coronavirus.

Aujourd’hui rétabli, il n’en a pas eu la confirmation avant des mois. J’ai commencé à me sentir malade autour du 20 mars, a-t-il dit à la chaîne locale CBS Denver 4. J’ai demandé aux médecins de l’équipe, mais on ne pouvait pas me fournir de test.

Alors je l’ai su seulement après coup. J’ai eu mon test autour du Memorial Day [25 mai], notre médecin d’équipe m’a appelé pour me dire que le test était positif.