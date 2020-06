Les Internationaux des États-Unis se tiendront à huis clos aux dates prévues

La Fédération américaine de tennis (USTA) prévoyait d'aller de l’avant avec l’événement, mais attendait encore le feu vert de l’État de New York. L’ATP et la WTA, à l’arrêt depuis mars, avaient déjà approuvé des plans pour le tournoi, ont rapporté plus tôt cette semaine ESPN et Forbes.

Les Internationaux des États-Unis doivent se tenir du 31 août au 13 septembre. Le tournoi de Flushing Meadows est d’ordinaire le quatrième et dernier grand chelem de la saison.

Cette année, ce sera le deuxième. Les Internationaux d’Australie ont pu être disputés en début d’année, Wimbledon a été annulé et les Internationaux de France ont été reportés en septembre, après le tournoi américain.